vor 19 Min.

Zart, zerbrechlich, zauberhaft: So machen Sie gefrorene Seifenblasen

Wie zartes Kristall wirken die gefrorenen Seifenblasen. Nur an wirklich eiskalten Tagen gelingt es, sie selbst zu erschaffen. Versuchen Sie es mal.

Plus Eisige Kälte beherrscht das Unterallgäu. Wer die Minusgrade nutzen will, kann diesen Winterspaß ausprobieren: gefrorene Seifenblasen. Und so funktioniert’s.

Von Leonie Küthmann

Brrr, gerade ist es ja richtig kalt, teilweise sinken die Temperaturen auf minus 20 Grad. So sehr man auch zittern mag, die eisigen Temperaturen haben auch einen Vorteil: Man kann das ein oder andere Experiment wagen. Zum Beispiel gefrorene Seifenblasen. Doch damit es klappt, muss einiges beachtet werden.

Gerade in Zeiten der Pandemie sind Beschäftigungen unter freiem Himmel ideal, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Wer aber genug von Spaziergängen und Rodeln hat, kann mit seinen Kindern ja einmal ausprobieren, wie es ist, wenn Seifenblasen gefrieren.

Seifenblasen gefrieren erst bei mindestens minus sieben Grad

Damit das klappt, muss die Außentemperatur stimmen: Mindestens minus sieben Grad sollte es haben, um gefrorene Seifenblasen zu machen, idealerweise ist es noch kälter. Außerdem sollte es windstill sein, denn der Wind zerreißt sonst die schönen Blasen. Besonders schön wirken die Blasen in der (Morgen)Sonne.

Damit die Blasen auch wirklich gefrieren, muss man die bekannte Seifenblasen-Flüssigkeit ein wenig „updaten“: Man erwärmt sie kurz in einem Topf und rührt ein bis zwei Esslöffel Zucker hinein. Alternativ kann man folgende Mischung ausprobieren:

250 Milliliter Wasser

100 Milliliter Spülmittel (keinen Spülbalsam oder andere Mittel, die rückfettend wirken)

vier bis fünf Esslöffel Zucker

Die richtige Mischung: So halten die Seifenblasen besonders gut

So geht’s: Wasser erwärmen – es muss nicht kochen. Dann das Spülmittel hineinschütten und den Zucker umrühren, bis dieser sich aufgelöst hat. Wer mag, kann noch einen Teelöffel Maisstärke unterrühren, damit sollen die Blasen besser halten.

Bevor man an die frische Luft geht, sollte die Flüssigkeit noch ein wenig abkühlen. Dazu stellt man sie entweder gleich vor die Tür oder ins Gefrierfach. Wichtig ist, dass sie mindestens 20 Minuten der Kälte ausgesetzt ist, sonst klappen die Blasen nicht.

Nun braucht man nur noch einen Strohhalm, den man in die Flüssigkeit tunkt – dann langsam hineinblasen und schon sollte man eine schöne Blase formen können. Alternativ kann man die Flüssigkeit auch in ein normales Seifenblasen-Gefäß füllen und den dazugehörigen Ring nutzen.

Langsam bilden sich kleine Kristalle und es entsteht das perfekte Fotomotiv

Damit man richtig schöne Seifenblasen hinbekommt, die nicht sofort kaputt gehen, braucht es ein wenig Übung. Ein Tipp: Versucht man, die Seifenblase auf den Schnee zu setzen, geht es etwas leichter. Denn dort ist es ja schon kalt. Hat man sie platziert, kann man nun beobachten, wie sich langsam kleine Kristalle an der Seifenblase bilden. Dafür sorgt der Zucker.

Hat man ein wenig Übung, kann man die Seifenblasen an verschiedenen Stellen platzieren und tolle Fotos machen. Das funktioniert mit einem guten Smartphone ebenso gut wie mit einer Kamera. Und auch wenn die Blasen nicht halten: Spaß macht das Ganze trotzdem.

