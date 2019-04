18.04.2019

Zartheit und Sensibilität

Der rumänische Star-Geiger David Marcian wurde beim Meisterkonzert von Dietmar Gräf am Klavier begleitet.

Von Maria Schmid

Es sind Werke großer Komponisten, von virtuosen Musikern interpretiert, die Gäste vor allem bei den von Dietmar Gräf initiierten „Meisterkonzerten“ in den Festsaal des Dominikanerinnenklosters nach Bad Wörishofen locken. David Marcian, Professor an der Musikhochschule in Iasi, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, und Konzertmeister in führenden Orchestern, ist ein Garant für hochkarätiges Violinspiel.

So brillierte er an seiner Violine gleich zu Beginn des Konzertes mit der „Sonate in g-moll“ von Pietro Locatelli, unter anderem mit dem zum Träumen schönen dritten Satz, dem „Adagio“.

Begleitet wurde er am Steinway-Flügel in gewohnt perfekt harmonischer Weise von Dietmar Gräf. Für Johann Sebastian Bach-Liebhaber überzeugte David Marcian mit der „Partita Nr. 3 für Violine solo in E-Dur“. Man schreibt das Jahr 1778.

Der 22-jährige Wolfgang Amadeus Mozart weilt mit seiner Mutter in Paris. Für ihn eine wunderbare Gelegenheit, die lebhafte, graziöse „Sonate in A-Dur, KV 305“ zu schreiben. Georges Enesco (1881-1955) ist der wohl bekannteste rumänische Komponist. Sein Werk „Sonate Nr. 3 für Violine und Klavier“ in A-moll ist äußerst poetisch und virtuos. Es sind die „Klänge meiner Heimat“.

Wer könnte prädestinierter für die Interpretation sein als ein so hervorragender Violinist mit rumänischer Seele. Marcian zelebriert die einzelnen Sätze mit äußerster Zartheit und Sensibilität, mit tiefsten Empfindungen. Die Gäste im Saal scheinen den Atem anzuhalten. Selbst der leiseste Ton klingt nach. Alles versinkt wie in Trance. Georges Enesco sagte einmal: „Ich bin der Erde verwurzelt, auf einem Boden voller Sagen und Legenden geboren. In meiner Heimat gab es ein kleines Gasthaus, wo immer ein bestimmter Zigeunergeiger spielte. Es war das erste Mal, dass ich einen Fiedler Vögel, Ächzen, alle natürlichen Geräusche mit derartiger Hingabe imitieren hörte.“

Nach dem letzten Ton der Sonate entstand ein Moment der Stille, dann brauste der mehr als wohl verdiente Applaus für die beiden Musiker auf. Den Bann schließlich brach die verzaubernde „Meditation“ aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet.

