Zauberhafter Kappenabend

Harry Potter und Freddy Mercury sind die Stars in Mattsies. Für zwei andere Frontmänner kommt der Abschied.

Von Maria Schmid

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Mit der Mattsiesonia-Apotheke und der bunten Heiterkeitsfibel ist das schnell wieder vergessen – und Spaß macht es auch noch. Das neue Programm der Mattsiesonia war ein Höhepunkt beim Kappenabend in Mattsies. Mit dabei: d’Ronsberger Gardemädle samt Hofstaat.

Das gezeigte Programm kam bestens an, so dass die Besucher immer wieder ganz aus dem Häuschen waren und nach den Darbietungen in nicht enden wollenden Sprechchören riefen: „Wir woll’n noch einmal seh’n!“ Und sie bekamen die Shows oder Teile davon noch einmal zu sehen, immer mit dem bewundernden „Das war Spitze!“

Als „Nochpräsident“ in dieser Faschingssaison begrüßte Stefan Amann die Besucher in der Festhalle. Ja, nicht nur er wird sein Amt an Jüngere abgeben, auch der zweite Präsident Stephan Gerum. Dazu hatten sich die Aktiven gemeinsam mit Prinzessin Verena II. (Unglert) und Prinz Kevin II. (Obermaier) etwas Besonderes ausgedacht. Sie agierten als Chor und besangen die Beiden in jeweils ganz auf sie zugeschnittenen Strophen. Für Stephan (Moos) Gerum hieß es einhellig: „Ohne Moos wär hier nix los.“ Und für Stefan (Steff) Amann war es eindeutig: „Er heißt Steff und ist der Chef!“

Der Nachwuchs steht in den Startlöchern

Die Mattsiesonia wird es weiter geben, denn „Der Nachwuchs steeeeht bereit.“ Das zeigte sich bereits bei den Shows der Minis und Teenies. Die Minis hoffen, dass es ihnen nicht so geht wie beim „Ein Münchner im Himmel“, denn da wartet bis heute die Bayerische Regierung auf die göttlichen Eingebungen.

Lukas Baur weiß schon genau, wohin sein Weg führt, denn Baur bewies seine Begeisterung für die Faschingsgesellschaft nicht nur als Hofmarschall der Teenies. Er gab den Rhythmus am Cajón an, als die vier „Hefe-Mädels“ auftraten und davon ein Lied zu singen wussten: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe!“ Es stellte sich am Ende heraus, dass das auch auf die Herren der Schöpfung zutrifft. Diese Einlage hatte es sozusagen „in sich“.

Die Teenies waren dann „Gefangen im Netz“ von Smartphone, Facebook, Twitter & Co. und hatten dann plötzlich wieder echte Zeit füreinander.

Die Show des Elferrates entführte die Besucher ins Zauberland von Harry Potter. Dunkel, geheimnisvoll und flott getanzt, mit und ohne Zauberbesen und -hüten, aber mit ganz viel Elan. Freddie Mercury aus Ronsberg war ebenfalls ein Erlebnis.

