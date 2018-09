06:04 Uhr

Zehnjähriger lernt freiwillig die Gebärdensprache

Der zehnjährige Gabriel aus Ottobeuren kann ganz normal hören und sprechen. Doch er ist fasziniert von der „Geheimsprache“. Einmal in der Woche bekommt er Unterricht.

Von Dunja Schütterle

Gabriel kann ganz ohne Worte sprechen: Denn seit drei Jahren lernt der zehnjährige Bub aus Ottobeuren die Gebärdensprache. „Als Gabriel taubstumme Kinder dabei beobachtete, wie die sich mit den Händen unterhielten, wollte er diese Geheimsprache auch unbedingt lernen“, erzählt seine Mutter, Nicole Gantzel-Reichart.

Alexandra Schmidt unterhält sich mit dem Zehnjährigen in Gebärdensprache

Der innige Wunsch ihres Sohnes, die Gebärdensprache zu lernen, stellte die Eltern zunächst vor eine Herausforderung. Denn normalerweise werden Kurse in der nonverbalen Kommunikation nur für erwachsene Menschen angeboten. „Über eine entfernte Bekannte, die gehörlos ist, lernten wir Alexandra Schmidt aus Illertissen kennen, die sich bereit erklärte, Gabriel zu unterrichten.“ Einmal die Woche fährt Alexandra Schmidt nach Ottobeuren, um sich mit Gabriel zu unterhalten – ohne Worte natürlich, denn sie ist selbst gehörlos. „Im Alter von neun Monaten bin ich durch eine Mittelohrentzündung ertaubt“, erzählt die 46-jährige Gebärdensprachdozentin. Ihr Mann Oliver ist ebenfalls gehörlos, die beiden Kinder (18 und 15 Jahre) können jedoch hören. (Lesen Sie auch: Sie leben in einer Welt ohne Töne )

Die Gebärdensprache hat eine lange Geschichte

Die Geschichte der Gebärdensprache reicht bis in die Antike zurück. Taubstumme Menschen verständigten sich mit Blicken, einfachen Gesten und Zeichen. Im 16.Jahrhundert wurden erstmals in einem spanischen Kloster gehörlose Kinder im Fingeralphabet unterrichtet, das sich auf der ganzen Welt verbreitete. 1880 verbot man dann in Schulen die Kommunikation mit den Händen, um die Lautsprachmethode (Oralismus) einzuführen, mit deren Hilfe die Gehörlosen die Wörter von den Lippen ablesen. Nur etwa 15 Prozent des Gesagten sind aber eindeutig am Mundbild erkennbar, wie man heute weiß. Erst in den Sechzigerjahren erhielt die Gebärdensprache wieder mehr Aufmerksamkeit.

Seit 2010 ist diese Kommunikation als vollwertige Sprache anerkannt. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) hat eine eigene Grammatik und klar definierte Gebärden. Wie die Lautsprache ist die Gebärdensprache auch international, es gibt sie für Amerikanisch, Französisch, Schwedisch und Chinesisch.

In Deutschland gibt es spezielle Dialekte, wie Bairisch, Sächsisch und Berlinerisch. Rund 80000 Gehörlose leben laut dem Deutschen Gehörlosen-Bund in Deutschland. Wie Alexandra Schmidt erklärt, stehen aber nur wenige ausgebildete Gebärdendolmetscher zur Verfügung, die gehörlose oder schwerhörige Menschen bei alltäglichen Dingen wie Gesprächen bei der Bank oder beim Arzt sowie bei Elternabenden in der Schule unterstützen.

Gabriel kann sich die Gebärden sehr gut merken

„Ich finde es toll, dass Gabriel so ein großes Interesse an der Gebärdensprache hat. Die Kommunikation zwischen uns klappt prima, er ist hoch motiviert und merkt sich Gebärden sehr gut“, lobt die Lehrerin ihren Schüler.

An Fußball ist der Fünftklässler nicht sehr interessiert, dafür aber daran, wie die Zeichen für die einzelnen Flaggen der Länder in Europa ausschauen. Wie man diese gebärdet, das will er genau wissen. „Dafür haben wir spezielle Lernkarten aus dem Internet bestellt“, sagt Nicole Gantzel-Reichart. Die gehörlose Alexandra Schmidt würde sich wünschen, dass mehr Menschen die Gebärdensprache erlernen – so wie Gabriel.

„Es macht ganz viel Spaß, in Gebärden zu sprechen.“ So beschreibt Gabriel seine bisherigen Erfahrungen mit dieser besonderen Sprache. Wenn er groß ist, will er deshalb unbedingt etwas mit seiner „Geheimsprache“ machen.