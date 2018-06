vor 44 Min.

Zehntausende werden auf dem Ikarus-Festival erwartet

Am kommenden Wochenende steigt wieder das Ikarus Festival in Memmingerberg.

Beim Ikarus-Festival in Memmingerberg werden am kommenden Wochenende 40.000 Besucher erwartet. Das Festival zieht Techno-Fans aus ganz Europa an.

Von Daniel Halder

Kommendes Wochenende steigt auf dem ehemaligen Militärflughafen in Memmingerberg wieder eine der größten Sommerpartys der Region. Zur vierten Auflage des Ikarus-Festivals werden vom 7. bis 9. Juni bis zu 40.000 Besucher erwartet.

Auf sechs Bühnen werden von Donnerstagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen 80 DJs aus der Elektroszene auflegen. Die Techno-Fans kommen dazu sogar aus Norddeutschland, der Schweiz, Frankreich oder Kroatien an den Allgäu Airport.

Von bekannten DJs wie „Alle Farben“ über Underground-Acts und Newcomer der Szene – die Künstler des Ikarus-Festivals bedienen verschiedene Sparten der elektronischen Musik. Längst hat sich die Veranstaltung im Unterallgäu über einen Geheimtipp hinaus entwickelt.

Kamen bei der Premiere 2015 noch knapp 25.000 Besucher, waren es im vergangenen Jahr schon über 30.000. Kommendes Wochenende sollen es noch mal deutlich mehr werden – es gibt nur noch wenige Resttickets.

Beim Ikarus-Festival wird drinnen und draußen gefeiert

Alexander Eidel vom Veranstalter geht davon aus, dass das Camping-Festival auch heuer ausverkauft sein wird.

Bei den sechs verschiedenen Bühnen setzen die Ikarus-Macher auf das bewährte Konzept: Es kann drinnen wie draußen gefeiert werden. Unter freiem Himmel sind die Hauptbühne und die neuartige „Forest Stage“ – eine Bühne in einem Waldstück, die von einem Schreiner-Kollektiv aus Holz erschaffen wurde. Beim Tanzen im großen Festivalzelt und in drei ehemaligen Flugzeug-Sheltern ist man dagegen vor möglichen Gewittern geschützt.

Besucher aus ganz Deutschland reisen mit Bussen an

Auf dem gesamten Festivalgelände wird dazu ein großes Rahmenprogramm geboten: Neben ausgefallenen Ideen wie Siebdruck- oder Yoga-Workshops gibt es auch wieder Rundflüge vom Allgäu Airport zum Schloss Neuschwanstein. Auf einer gut bestückten Street-Food-Meile können sich die Feierwütigen mit Essen und Trinken stärken.

Wie in den vergangenen Jahren werden wieder Busse eingesetzt, die die Besucher aus ganz Deutschland ins Unterallgäu bringen: Das Festival-Gelände wird aus 60 Städten angefahren.

