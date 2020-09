11.09.2020

Zeit für Begegnungen bei der Volkshochschule

Auch Corona ändert nichts an der Vielfalt des VHS-Programms im Landkreis

Unter dem Motto „Einander begegnen“ steht das neue Semester der Volkshochschule Unterallgäu. Seit Kurzem liegt das Programmheft aus. Durch die eigene Erfahrung während des Lockdowns und auch durch die Rückmeldung der Mitmenschen ist vielen bewusst geworden, wie wertvoll die zwischenmenschliche Begegnung ist. An der VHS soll diese Erfahrung in das neue Semester mitgenommen werden.

Wegen der aktuellen Hygieneregeln ergeben sich Änderungen in der Kursbelegung, da bei manchen Kursen die Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt werden müssen, damit die erforderlichen Abstände eingehalten werden können.

Einige Angebote können in diesem Herbst nicht stattfinden. Dies betrifft den offenen Yoga in Mindelheim und Bad Wörishofen, hier wurden feste Gruppen eingerichtet. Der Besuch des pathologischen Instituts in München-Schwabing muss entfallen, da in der Klinik keine Besuchergruppen erlaubt sind.

Insgesamt gilt, dass alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer benachrichtigt werden, wenn sich Änderungen in der Kursplanung ergeben.

Auch wenn es sich bei dem größten Teil der Kursangebote nach wie vor um Präsenzkurse handelt, wurde der Anteil der Online-Angebote erhöht und dafür auch ein eigener Bereich auf der Homepage eingerichtet. Gebührenfreie Online-Veranstaltungen werden im Rahmen der Reihe smart-democracy angeboten, die über den Deutschen Volkshochschulverband organisiert wird. Ein weiteres gebührenfreies Kursangebot ist der Vortrag von Edgar Putz und Antonie Meisterl in Zusammenarbeit mit der Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu.

Neben den bewährten und beliebten Angeboten in den Fachbereichen Gesellschaft, Sprachen, Gesundheit, Beruf, EDV, Kultur und Spezial gibt es auch in diesem Semester ein paar besondere Kurse.

„Sind Soziale Roboter unsere Mitbewohner von morgen?“ Dieser Frage gehen die Teilnehmer gemeinsam mit Hannes Ritschel nach, der sich am Lehrstuhl für Multimodale Mensch-Technik-Interaktion mit humanoiden Robotern auseinandersetzt.

Wer daran interessiert ist, Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen, kann die entsprechende Kursreihe buchen. Die Dozentin Sabine Hantel hat hierzu ein modulares Angebot konzipiert, dessen Bausteine auch einzeln besucht werden können. Zu den Themen „Energie verstehen, Umwelt schützen und Geld sparen“ ist ein Kurs im Angebot, den der Berufsschullehrer, Umweltbeauftragte und Nachhaltigkeitspädagoge Karl Geller in Anlehnung an den Energieeffizienzkurs der Berufsschule ausgearbeitet hat. Der Energieeffizienzkurs wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem „Deutschen Klimapreis“ 2016.

Im Bereich Beruf und EDV ist ein neuer Kurs zum effizienten Arbeiten mit Microsoft Teams und Outlook im Angebot.

Die Bildungsberaterin Carolin Faulhaber hat im September ihre Arbeit aufgenommen. Ab sofort können wieder Beratungsgespräche in Mindelheim vereinbart und die Bildungsprämie ausgestellt werden. Am Dienstag, 6. Oktober, erhalten Interessierte vormittags in Mindelheim kostenlose Tipps rund um die Bewerbung. Eine Anmeldung ist über die VHS erforderlich. Weitere Termine mit der Bildungsberaterin können unter Telefon 08261/ 738303 vereinbart werden.

Aus Kostengründen gibt es in diesem Semester kein Auszugsheft für die Junge VHS und Familienbildung. Auch das Auszugsprogramm für Bad Wörishofen musste entfallen. Deswegen wurde für diesen Herbst auch in Bad Wörishofen das Gesamtprogrammheft ausgelegt.

Gezielt nach Orten oder Themen suchen kann man auch auf der Homepage unter www.vhs-ua.de.

Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich im VHS-Büro in Mindelheim unter Telefon 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/969035 beraten lassen. (mz)

