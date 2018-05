vor 20 Min.

Zeitlose Schönheit auf dem Dachboden entdeckt

Der Fotograf und Kameramann Franz Xaver Lederle zeigt in Mindelheim unter anderem Bilder der jungen Romy Schneider

Frauen von zeitloser Schönheit empfangen in den kommenden Wochen die Besucher des Landratsamts in Mindelheim. Noch bis Freitag, 22. Juni, sind unter dem Titel „Girls in Black&White - Augen-Blicke“ im Foyer viele Schwarz-Weiß-Fotografien des Mindelheimers Franz Xaver Lederle zu sehen. Darunter auch Bilder der Schauspielerin Romy Schneider.

Landrat Hans-Joachim Weirather zeigte sich bei der Eröffnung der Ausstellung beeindruckt von den Werken.

Studien für Bildgestaltung

Eigentlich habe es sich bei den Fotos um Studien für Bildgestaltung und Lichtführung gehandelt, so Lederle. Als Dankeschön erhielten die Abgelichteten die Bilder, er selbst habe die Probeabzüge mit Fehlern behalten – und diese nun beim Räumen auf dem Dachboden wiederentdeckt, wo sie „zig Jahre in Kartons, Kisten oder auch nur so herumlagen“, so der Fotograf. Deshalb müsse er sich nun auch dafür entschuldigen, dass nicht alle Bilder professionell aufgezogen seien. Ein Anliegen ist es ihm, dass die Fotografien nicht kommerziell verwertet werden.

Fotoserien vom jungen Filmstar

1956 hatte der damals 24-Jährige Romy Schneider kennengelernt und in den folgenden Jahren Fotoserien des gefeierten Stars geschaffen. Von 1955 an arbeitete Lederle als Kameraassistent vor allem bei Inszenierungen der Regisseure Alfred Weidenmann und Frank Wisbar. 1961 fungierte er erstmals als Chefkameramann. Auf sein Konto gingen unter anderem ein Produkt der Edgar-Wallace-Filme sowie mehrere Folgen der Jerry-Cotton-Verfilmungen. Dazu kamen Musikkomödien und Erotikfilme in den 1970er und 1980er Jahren. Lederle arbeitete dabei mit Regisseuren wie Rolf Olsen und Franz Josef Gottlieb zusammen.

Er drehte auch bei „Derrick“

Fürs Fernsehen schuf er die Aufnahmen für Folgen der Serien „Das Erbe der Guldenburgs“, „Stubbe - Von Fall zu Fall“, „Ein Schloss am Wörthersee“ und „Derrick“. Zudem stand er bei 83 von 90 Folgen der Krimiserie „Siska“ hinter der Kamera. Lederle kuratierte ab 2001 mehrere Ausstellungen mit eigenen Fotoserien. Er lebt mit seiner Frau Katja bis heute in Mindelheim.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Saxophonensemble der Städtischen Musikschule Mindelheim unter der Leitung von Martin Zettl.

