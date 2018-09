vor 52 Min.

Zeitreise in das Wörishofen vor Kneipp

Wie erschließt man Jahrhunderte, deren Archive und Urkunden bei einem verheerenden Feuer vernichtet wurden? Experten geben eine überzeugende Antwort.

Von Helmut Bader

In Bad Wörishofen gibt es zwei Zeitrechnungen: nach Kneipps Ankunft und vor Kneipp. Was mit und nach Kneipp kam, ist bis ins kleinst Detail bekannt. Aber was war zuvor? Dieser Frage haben sich ausgewiesene Experten gewidmet, allen voran August Filser. Er war es auch, der einst das Buch „Bad Wörishofen auf dem Weg zum Kneippkurort, zu Bad und Stadt“ auf den Weg brachte. 14 Jahre später erscheint nun „Die Geschichte von Wörishofen und der eingemeindeten Dörfer“. Es soll als Ergänzung zum großen Bad Wörishofen-Buch gesehen werden. Dass die Aufgabe nicht einfach war, wird schnell klar, wenn man daran denkt, dass 1767 das Pflegerhaus von Bad Wörishofen abbrannte. Dabei wurden alle gemeindlichen Aufzeichnungen und Urkunden vernichtet. Daran erinnert Filser auch in seinem Vorwort zum Buch. Es galt also, zahlreiche Archive zu durchforsten.

Die Aufzeichnungen einer alten Wörishofer Familie liegen vor

Im Buch dankte Filser auch der Familie Thomas Vögele, welche die umfangreichen Aufzeichnungen ihrer Großtante Maria Vögele zur Verfügung stellte. So erfahren die Leser unter anderem eine Menge über die damaligen Besitzer der Höfe und Sölden, viele dieser Familien prägen bis heute das Stadtgeschehen.

Auch die Arbeit von Franz Oberstaller und Adolf Guggemos aus Dorschhausen wird gewürdigt, jene von Gottlieb Kaufmann und Peter Zinth aus Schlingen, von Stephan Miller aus Stockheim und von Ludwig Högg aus Kirchdorf.

Viele Lob- und Dankesworte prägten im Festsaal des Klosters die Präsentation des neuen Buches. Werner Büchele, der Vorsitzende des Herausgebers „Förderverein Kneippmuseum“, dankte in erster Linie August Filser, der sich unermüdlich für die Verwirklichung des Projektes eingesetzt habe. Er lobte zudem die Arbeit der Autoren Dr. Alois Epple, August Filser, Dr. Ursula Ibler und Volker Babucke, die daneben als Verleger des Likias-Verlages mitwirkten. Sie alle kamen ebenfalls zu Wort, lobten die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten am Entstehen und stellten das Buch vor.

Ein uraltes Besitzrechtsverzeichnis bringt Licht ins Dunkel der alten Wörishofer Zeit

Dabei wurde klar, dass dieses Buch „Licht in das Dunkel der früheren Jahre“ bringt. Nach den Worten von Wilhelm von Humboldt „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“ zeichne dieses Buch Vergangenheit auf, um dem Vergessen entgegenzuwirken.

August Filser dankte Werner Büchele für das Vertrauen, das dieser in das Projekt gesetzt und es stets unterstützt habe. Die Autoren hätten versucht, die Frühgeschichte verständlich darzustellen, was keine leichte Aufgabe und mit viel Anstrengung verbunden gewesen sei. Als besonderes historisches Kleinod überreichte er in diesem Zusammenhang das originale Urbar – ein Besitzrechtsverzeichnis – von Johann Baptist Federle aus dem Jahre 1778 an Diakon Peter Öhlkrug, der dieses anstelle von Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann entgegennahm. Johann Baptist Federle war von 1765 bis 1803 Pfarrer von Wörishofen und hat viel über die damalige Zeit festgehalten. Alois Epple hat das Urbar in die heutige Sprache übersetzt und damit die 120 Seiten lesbar gemacht, eine anstrengende Aufgabe.

Alois Epple selbst berichtete über die Entstehung des neuen Buches, sein Wirken daran und dankte auch den Ortsteil-Chronisten für ihre Unterstützung. Ursula Ibler verwies auf ihren Part, der sich vor allem mit der Frühgeschichte und den Bodenfunden befasste, während Volker Babucke seinen schon längeren Bezug zu Bad Wörishofen und August Filser hervorhob, zu dem auch die Erstellung des Info-Points bei Schlingen gehöre. Dort sind seither die Grabhügel aus der Hallstatt-Zeit erlebbar.

Auch im Buch werden diese Gräber beschrieben, auch die 21 davon, die geöffnet wurden. Leser erfahren ebenfalls viel über die Römerstraße auf Bad Wörishofer und Schlingener Flur, den Wachturm und die römische Straßenstation westlich von Schlingen. Bei Ausgrabungen im Jahr 2007 kam unter vielen anderen Dingen auch eine Kupfermünze mit dem Abbild des römischen Kaisers Marc Aurel aus dem Jahr 171 vor Christus ans Licht. Auch das „Versunkene Schloss“ im Wald bei Schöneschach erfährt ausführliche Erwähnung. Dreidimensionale Modelle der oberflächlich nicht mehr auszumachenden Anlage sind zu sehen, erstellt mit der Airborne-Laserscan-Vermessung.

Kneippianum: Bürgermeister Gruschka stellt sich vor die Barmherzigen Brüder

Ebenfalls Dankesworte überbrachte Bürgermeister Paul Gruschka. Das neue Buch sei eine gute Ergänzung zu dem über die Stadt aus dem Jahr 2004. Er hob hervor, dass die Beschäftigung mit der Heimatgeschichte das Heimatbewusstsein wesentlich begründe und dass damit der Zugang zu den Lebensweisen der früheren Zeiten ermöglicht werde. Zu dieser Geschichte gehörten ebenso das Kloster oder die Kneipp’schen Stiftungen. Hier machte er einen Schwenk zum „Kneippianum“ und stellte sich deutlich vor die Barmherzigen Brüder, die über viele Jahre hier Hervorragendes geleistet und auch lange Zeit die Verluste hingenommen hätten. Dafür gebühre ihnen Dank. „Die Schlaumeier, die jetzt Kritik übten, sollten daran denken, dass jetzt nicht die Zeit der Schelte sei, sondern dass es gelte, nach vorne zu schauen“, so sinngemäß der Bürgermeister. Er selbst sei seit langer Zeit schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt gewesen.

Für die musikalische Begleitung der Feierstunde sorgten Edit Gaszarovzsky und Ingrid Baum und bei einem kleinen Empfang in den historischen Räumen des Kneippmuseums wurde zum Abschluss auf das neue Werk angestoßen. Zu erwerben ist es am 6. Oktober von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Foyer des Rathauses und zudem in Buchhandlungen und in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung. Im Rathaus können auch die bereits über 100 Vorbestellungen abgeholt werden. Die Auflage beträgt 300 Stück, 100 davon hat die Stadt Bad Wörishofen erworben, nicht zuletzt, um die Finanzierung zu sichern, die ansonsten der Förderverein des Kneippmuseums als Herausgeber übernommen hatte. (mit m.he)

