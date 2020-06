vor 17 Min.

Zelt-Abenteuer vor der eigenen Haustüre

Plus Zum ersten Mal organisiert Aktion Hoffnung in Ettringen einen Outdoormarkt – und trifft punktgenau die Ambitionen ihrer Kunden, Urlaub aufgrund von Corona verstärkt zu Hause zu verbringen.

Von Regine Pätz

Ein bunt gemischtes Publikum wartet am Fuß der Treppe auf Einlass, die zum Verkaufsraum von Aktion Hoffnung in Ettringen hinaufführt. Eigentlich ein normales Bild, wie Karin Stippler bestätigt. Sie ist seit rund 25 Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und weiß um die Beliebtheit der regelmäßigen Einkaufsaktionen von Aktion Hoffnung.

Aktion Hoffnung versuchte auch in der Corona-Krise, dem sozialen Auftrag gerecht zu werden

Wenn zum Nostalgie-, zum Faschings- oder zum Trachtenmarkt geladen wird, dann folgt nicht nur die treue Kundschaft aus dem Ettringer Raum dieser Einladung. Auch jetzt, zum erstmalig durchgeführten Outdoormarkt, kommen die Menschen gerne, auch von Außerhalb, Corona zum Trotz.

Tatsächlich hatte das Virus die Verkaufsläden der Hilfsorganisation genauso Schachmatt gesetzt, wie die aller anderen Einzelhändler und Unternehmen. War die Einkaufsparty vor dem Fasching noch ein voller Erfolg, hieß es auf Anordnung der Bayerischen Staatsregierung auch für Aktion Hoffnung-Läden ab 18. März „Türe zu“. Da wurde keine Ausnahme gemacht.

Isabella Kindermann liebt Sport. Sie suchte sich eine funktionale Fahrradausrüstung samt Zelt zusammen und wird ihren Urlaub im Allgäu verbringen

Dem sozialen Auftrag versuchte man in dieser Zeit dennoch gerecht zu werden, wenn auch Corona bedingt aus dem Hintergrund. Etwa, als die Diakonie um Unterstützung bat. Denn geschlossen worden waren auch die sozialen Kleiderkammern und damit eine stark frequentierte Anlaufstelle für viele Obdachlose. „Wir arbeiten eng mit dem Wohlfahrtsverband zusammen“, bestätigt Geschäftsführer Johannes Müller. Ehrensache für die Hilfsorganisation, beispielsweise Schlafsäcke aus dem Fundus nach München zu senden, zur Unterstützung Wohnungsloser. „Diese Menschen wären sonst einfach vergessen worden“, konstatiert Müller.

Genügend Schlafsäcke sind trotzdem noch im Angebot, darunter auch sehr gut erhaltene Bademode, Sport- und Freizeitkleidung sowieso. Und so war der Schritt zu einer gezielten Outdoor-Einkaufaktion eigentlich ein nahe liegender. Gerade unter Corona. „Viele Menschen bleiben ja deswegen die Ferien über zu Hause“, zeigt sich Karin Stippler überzeugt. Als sich abzuzeichnen begann, dass die Corona-Maßnahmen eher von Dauer sein werden, hatte das Team von Aktion Hoffnung bereits reagiert - und gezielt Sortiment unter dem Begriff Outdoor zusammengetragen.

Von der Menschenschlange vor dem Eingang zum Verkaufsraum hat sich auch Renate Thalmann nicht abschrecken lassen. Die Türkheimerin war mit ihren zwei Enkeln Franziskus und Josef zum Outdoormarkt aufgebrochen, denn Wandern geht die ganze Familie gern. Ob das Trio tatsächlich etwa eine halbe Stunde Wartezeit bis zum Einlass in Kauf nehmen wolle, habe man unbürokratisch geklärt, wie Renate Thalmann lachend bestätigt. „Wir haben Schnick-Schnack-Schnuck gespielt“, erzählt sie, „und so entschieden, ob wir warten oder wieder fahren“.

Second-Hand-Outdoormarkt der Aktion Hoffnung auch im Zeichen von Nachhaltigkeit

Gelohnt hat sich das Warten auf jeden Fall, alle drei sind schließlich fündig geworden. „Unser Papa geht mit uns Klettern“, freut sich etwa der achtjährige Franziskus, und verrät, dass man einen Wohnbus im elterlichen Fuhrpark habe. Sein kleiner Bruder Josef nickt dazu. Auch der Fünfjährige freut sich auf Ferien zu Hause, auf die Unternehmungen mit seinen Geschwistern. Noch zwei gebe es, verrät die Oma. Auch, dass sie völlig hinter dem Konzept stehe. „Das ist echt toll!“, sagt sie überzeugt, die angebotenen Waren allesamt sehr gut erhalten, teilweise so gut wie neuwertig. Gerade der Nachhaltigkeitsgedanke gefalle ihr.

Das ist auch mit ein Grund, warum sich Theresa Maurer nach Ettringen aufgemacht hat. Die 23-jährige Irsingerin ist über unsere Zeitung auf den Outdoormarkt aufmerksam geworden.

Funktionales in der Lieblingsfarbe Schwarz: Theresa Maurer aus Irsingen deckt sich für ein Bergsteiger-Wochenende mit Outdoorbekleidung ein.

Jetzt stöbert sie im reichhaltigen Sortiment, um sich für eine geplante Bergtour auszurüsten. „Ich hab mir kürzlich einen VW-Bus gekauft“, verrät sie. Gezielt möchte sie damit die Umgebung rund um ihren Wohnort erkunden, also ebenfalls Urlaub zu Hause und so Zeit mit ihren Freunden verbringen. Tatsächlich hat sie schon einige Kleidungsstücke über dem Arm hängen, allesamt in der Farbe Schwarz. „Das bin halt ich“, lacht sie - und zeigt sich selbst an diesem Tag in dieser Einheitsfarbe.

Es biete sich einfach an, im Allgäu Urlaub zu machen, bestätigt Isabella Kindermann, die ebenfalls gerade durch die vielen Verkaufsständer stöbert. „Unsere Gegend bietet einfach alles“, freut sich die 25-Jährige. Und offensichtlich auch der Outdoormarkt: Packtaschen fürs Rad hat die Irsingerin hier gefunden, dazu ein kleines Zelt. Jetzt könne es dann losgehen, sagt sie. Mit dabei sein wird dann auch ihr Freund. Zwar sei er eigentlich nicht so begeisterter Radler wie sie, verrät Isabella Kindermann. „Doch jetzt gibt es keine Ausreden mehr!“, lacht sie.

Um den Kunden auch einwandfreie Ware garantieren zu können, denn „wer will schon beim Aufstellen des Zeltes feststellen, dass etwas Wichtiges fehlt!“, konnte das Team von Aktion Hoffnung auf tolle Unterstützung zugreifen. Johannes Müller: „Wir könnten das personell gar nicht leisten, alle Zelte auf Tauglichkeit zu überprüfen. Das hat nun im Vorfeld die Markt Rettenbacher Kirchenjugend für uns übernommen!“ Kurzerhand hatten sie vor Eröffnung des Marktes einen Teilbereich der Verkaufsfläche in ein Zeltlager umfunktioniert. „Eine tolle Sache!“, freut sich Müller.

Toll ist auch das Ergebnis der Gesichtmasken-Nähaktion, wie Karin Stippler hinterher schiebt. So hatten die Mitarbeiterinnen von Aktion Hoffnung in Ettringen unentgeltlich für die Solidaritätsaktion „Masken helfen Helfen“ geschneidert. Über 17.000 Euro sind mit dem Verkauf dieser Masken zusammengekommen; ein stattlicher Betrag, der zu 100 Prozent den Schwestern des Kinder- und Jugendzentrums „Arche Noah“ in Albanien zugute kommt.

Mit diesem Geld werden unter anderem Wohncontainer angeschafft, denn - so die traurige Realität - hatten doch viele Familien ihre Existenz dort in Zelten fristen müssen, da durch das schwere Erdbeben viele Häuser irreparabel zerstört wurden. „Wir verkaufen hier in Ettringen Outdoorzelte, um die Menschen in Albanien aus ihren Zelten rauszubekommen“, fasst Karin Stippler das zusammen. Kenne man diesen Hintergrund, könne man schätzen, was man hier für Lebensverhältnisse habe, sagt sie.

Noch bis kommendes Wochenende können Freizeitbegeisterte, die mit einem Einkauf auch noch indirekt Hilfsprojekte unterstützen, im großen Outdoor-Fundus stöbern. Ein Besuch bei Aktion Hoffnung lohnt sich aber eigentlich immer, auch außerhalb der Mottomärkte.

