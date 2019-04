11:06 Uhr

Zeuge findet verletzte Frau ohne Erinnerung

Die Polizei sucht nach Zeugen, die wissen, was mit einer jungen Frau passiert ist.

In der Nacht auf Samstag hat ein Zeuge eine verletzte junge Frau in Mindelheim entdeckt. Sie hat Erinnerungslücken.

In der Nacht auf Samstag hat ein Zeuge in der Kaufbeurer Straße in Mindelheim eine verletzte, junge Frau entdeckt.

Die Mindelheimerin gab an, sich nicht erinnern zu können, was passiert sei.

Die Polizei geht davon aus, dass der Gedächtnisverlust die Folge eines Sturzes ist und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

Themen Folgen