vor 33 Min.

Zu diesem Wörishofer Geburtstag gab es mehr als ein Spiegelei

Plus Kreszentia Rauscher hat in ihrem langen Leben viel erlebt, oft Mut bewiesen – und viel zu erzählen.

Von Markus Heinrich

Es war ein besonderer Tag, gleich in mehrfacher Hinsicht: Kreszentia Rauscher aus Bad Wörishofen feierte den 95. Geburtstag, doch das ist in der Corona-Krise gar nicht so einfach. Die Familie hat es schließlich doch geschafft, dieses außergewöhnliche Fest regelgerecht zu begehen. „Wir feierten aufgrund der aktuellen Situation haushaltsweise“, berichtet die Tochter Paola Rauscher. „Dennoch war es eine schöne Feier mit kleinen, wechselnden Gesprächsgruppen aus Familie und lieben Leuten.“ Auch Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel schaute vorbei und gratulierte der Jubilarin, ebenso Pfarrer Andreas Hartmann.

Hartmann sorgte dabei mit einem selbst gebackenen Kuchen für die Überraschung des Tages. Kreszentia Rauscher erwies sich als gesellige und unterhaltsame Gastgeberin, die viel aus ihrer Kindheit zu erzählen hatte, die sie in Jengen verbrachte. Die Jugend auf dem elterlichen Bauernhof war entbehrungsreich und geprägt von arbeitsreichen Tagen in Haushalt und auf dem Feld. Zu ihren Geburtstagen damals gab es immer das gleiche Geschenk: ein Spiegelei. Das Leben auf dem Hof bedeutete aber auch Geselligkeit innerhalb der großen Familie und einfaches, aber gutes Essen. Kreszentia Rauscher war ihr Leben lang mobil – ohne jemals einen Führerschein gemacht zu haben. Den brauchte sie auch nicht, denn die Jubilarin setzt voll aufs Fahrrad, das sie über Jahrzehnte an alle Ziele brachte. „Das Fahrrad steht heute auf der Terrasse, als Teil der Familie“, verrät Paola Rauscher. Sie ist überzeugt: „Das Fahrradfahren hielt meine Mutter gesund und agil.“

Erinnerungen an die Kriegszeit: SS-Soldaten im Haus und dir Amerikaner standen vor der Tür

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erzählte Rauscher vom Tag, als die Amerikaner in Jengen einmarschierten. Es war der 29. April 1945. In Rauschers Elternhaus hielten sich zu diesem Zeitpunkt SS-Soldaten auf, die sich auf dem Weg heimwärts dort ausruhen wollten. Rauschers Vater war zu dieser Zeit stellvertretender Bürgermeister von Jengen und in dieser Funktion ständig unterwegs. Deshalb war es nun die Aufgabe der Tochter, den SS-Männern zu erklären, dass sie nun die weiße Flagge hissen werde. „Die Soldaten ließen das geschehen“, berichtet Paola Rauscher.

Ein Foto aus Kindheitstagen: Kreszentia Rauscher in Jengen. Bild: Rauscher

Der Krieg hat natürlich auch das Leben der Jubilarin geprägt. Viele Männer aus ihrer Generation kehrten gar nicht mehr oder traumatisiert aus dem Krieg zurück.

Die Liebe lotste die Jubilarin nach Bad Wörishofen

Die Liebe fand sie dann in Bad Wörishofen, wo der Versicherungsinspektor Carl Rauscher ihr Herz eroberte. Wörishofen wurde ihre geliebte Heimat.

„Davor war uns Wörishofen und auch Sebastian Kneipp kein Begriff“, erzählte Rauscher bei Welzels Besuch.

Nur für die schöne Fronleichnamsprozession radelten Jengenerinnen damals nach Wörishofen – über den Weichter Berg. Rauscher erzählte, dass sie nach einer durchtanzten Nacht in Waal den Sonnenaufgang auf dem Kellerberg bei Ummenhofen betrachtete, bevor es heim und zur Arbeit ging. Sie musste in der Früh mit den Ochsen, den „Mollen“ auf das Feld fahren und schlief oft ein. Aber die Ochsen fanden den Weg ohnehin alleine.

Besondere Freude machte der Jubilarin die Arbeit in der Jengener Käsküche. Sie prüfte dort die Milch von 55 Bauern, die es damals in Jengen noch gab.

„Ich bin zufrieden. Ich kann aufstehen, mich anziehen, essen, die Vögel in meinem Garten hören“, sagt die Jubilarin heute.

Themen folgen