Zu viele „Eltern-Taxis“ vor der Türkheimer Grundschule

Eine typische Situation, wie sie sich täglich auch vor der Türkheimer Grundschule abspielt: Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In Türkheim führt dies zu einer Zunahme der Gefahrensituationen, wie das Mobilitätsteam nach seiner Fragebogenaktion feststellt.

Plus Das Mobilitätsteam Türkheim hat 185 Fragebögen ausgewertet und die Bedenken der Eltern zusammengefasst. Was die Verkehrsexperten jetzt vorschlagen.

Von Alf Geiger

Was kann die Marktgemeinde tun, damit die Schülerinnen und Schüler der Grundschule gesund und sicher zu ihrer Schule und wieder nach Hause kommen? Das Mobilitätsteam Türkheim beschäftigt sich seit einiger Zeit mit den Fragen zur Schulwegsicherheit der Grundschüler. Die Ergebnisse werden wohl auch in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 4. März, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) eine Rolle spielen, wenn sich die Markträte über ein Verkehrskonzept unterhalten.

Steigende Zahl von "Eltern-Taxis" erhöht die Gefahr vor der Türkheimer Grundschule

Als Verkehrsreferent hat Grünen-Gemeinderat Tobias Specht eine Elternbefragung initiiert und durchgeführt und freut sich, dass 185 Eltern den Fragebögen ausgefüllt haben. Unter anderem konnten die Eltern auf einer Karte den jeweiligen Schulweg ihres Kindes einzeichnen und entsprechende Gefahrenpunkte benennen.

Ergebnis: 128 Kinder kommen zu Fuß oder mit einem Laufrad zur Schule, neun mit dem Fahrrad, 30 kommen mit dem Bus und immerhin 50 werden von den Eltern mit dem Auto zur Grundschule gefahren.

Die stetig steigende Zahl an „Elterntaxis“ und der daraus resultierende Verkehr im Bereich der Grundschule ist aus Sicht des Mobilitätsteams problematisch, weil es dadurch „vermehrt zu Gefahrensituationen für die Schulkinder“ kommt.

Die Eltern konnten auch erklären, warum sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. 52 Mal wurde angegeben, dass sie anschließend zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, fünf Eltern vermissen in Türkheim sichere Fuß- und Radwege und zwölf Eltern halten den Schulweg ihrer Kinder für „zu weit“.

An diesen "neuralgischen Punkten" in Türkheim wünschen sich die Eltern Verbesserungen

Dabei benannten Eltern auch ganz konkrete Risikostellen: So sei es an der Irsinger Straße für die Grundschüler sehr schwierig, über die Straße zu gehen, weil dort der Verkehr gegen 7.30 Uhr stark zunehme – wohl auch, weil viele Eltern ihre größeren Kinder mit dem Auto zum Gymnasium fahren. Die Eltern wünschen sich daher verkehrsberuhigte Radwege, am besten mit einer Bedarfsampel, oder einen Zebrastreifen, um ein sicheres Überqueren der Irsinger Straße zu ermöglichen. Der Übergang Fellhorn-/Irsinger Straße könnte durch die Ausweisung einer Tempo-30-Zone sicherer werden.

Auch der Bereich Jakob-Sigle-Straße/Grabenstraße sei gefährlich, könnte aber durch eine Tempo-Reduzierung auf 30 km/h dort sicherer werden. Als „unübersichtlich“ bezeichnen die Eltern den Übergang in der Jakob-Sigle-Straße, Höhe Leonhardstraße; auch rasende Autos wurden hier kritisiert. Eine Ampel an der Jakob-Sigle-Straße sowie eine konsequente Geschwindigkeitsüberwachung in der Grabenstraße/Kapuzinerstraße könnte die Sicherheit der Schulkinder verbessern, ebenso wie ein Fußgängerüberweg auf Höhe Kapuzinerstraße oder ein Zebrastreifen auf Höhe Obstgarten.

Was die Eltern aber auch festgestellt haben: Die Ausweisung von Tempo-30-Zonen ist kein „Allheilmittel“, denn: „In den vorhandenen Tempo-30-Zonen hält sich kaum einer daran.“ Helfen könnten mehr Verkehrskontrollen oder Schülerlotsen an der Kirchenstraße, der Jakob-Sigle-Straße und der Grabenstraße. Auch mehr aufgemalte Fußabdrücke würden den Kindern den Schulweg wohl erleichtern.

Unter anderem bemängelten die Eltern auch die „gedämpfte Beleuchtung im Schlossgarten“ und wünschen sich Informationen zu den Schulbussen. So könne es auch helfen, wenn der Fahrradführerschein bereits in der 3. Klasse angeboten und das Thema Verkehr im Unterricht behandelt werde.

Der erste Schritt hin zu mehr Sicherheit für die Grundschüler wurde bereits im vergangenen Juli getan: Am Tiroler Weg wurde eine Einbahnstraßen-Regelung eingeführt. Doch damit will es das Mobilitätsteam nicht belassen und schlägt weitere Maßnahmen vor, die sich meist auf die Anregungen und Ideen der teilnehmenden Eltern stützen.

Auf dem "Kiss&Ride"-Parkplatz die Kinder ausladen und zur Türkheimer Grundschule schicken

Als mögliche Lösungen schlägt das Mobilitätsteam daher vor, sogenannte „Kiss&Ride“-Parkplätze anzulegen, an denen die Eltern ihre Kinder im weiteren Umfeld der Grundschule aussteigen lassen und die Kinder den restlichen Weg zu Fuß gehen können. Auch die Einrichtung von Sammelpunkten im gesamten Ortsgebiet wird vorgeschlagen. Hier könnten sich Kinder zu Gruppen treffen, um dann gemeinsam den klar definierten Weg zur Grundschule zu gehen. Mögliche Gefahrenpunkte auf diesem Weg sollten konsequent entschärft werden, etwa durch mehr Fußgängerüberwege. Das Mobilitätsteam schlägt zudem eine Gefahrenanalyse der Schülerwege und Information durch die Schule an die Eltern vor.

Dem Türkheimer Mobilitätsteam gehören Brigitte Mücksch-Klein, Agnes Sell, Reinhard Schneider und Bernd Schweißer an.

