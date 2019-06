11:51 Uhr

Zuhause im Unterallgäu ist’s am schönsten

Viele Unterallgäuer sind in den Ferien hiergeblieben. Das zeigt das Ergebnis unserer Umfrage.

Verreisen Sie in den Pfingstferien? Das wollten wir in unserer jüngsten Online-Umfrage von unseren Lesern wissen. 151 Nutzer haben abgestimmt. Und mit 68,2 Prozent fährt der Großteil von ihnen nicht in den Pfingstferien weg.

14,6 Prozent sind in den Pfingstferien mit dem Flugzeug verreist. 9,9 Prozent haben den Zug in ihren Urlaubsort genommen. 7,3 Prozent gaben an, mit dem Auto in den Pfingsturlaub zu starten.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

