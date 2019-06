12:08 Uhr

Zum Sommeranfang: Sperrung an der Mindelheimer Nordsee

Pünktlich zum Sommeranfang hat die Stadt Mindelheim Parkplatz und Liegewiese der "Nordsee" gesperrt. Schuld an dem Vorfall am Mindelsee sind kleine Tierchen.

Von Melanie Lippl

Der Mindelsee (besser bekannt als „Neue Nordsee“) in Mindelheim ist pünktlich zum Sommeranfang vorübergehend gesperrt. Weil Bäume zwischen der B 16 und der Zufahrt zum Mindelsee von Eichenprozessionsspinner und Goldafter befallen sind, müssen sie behandelt werden. Aus diesem Grund hat die Stadt die Parkplätze am See und die Badewiese vorübergehend gesperrt.

Wie die Bäume an der Mindelheimer Nordsee von den Schädlingen befreit werden

Die befallenen Bäume werden bedampft und die Schädlinge anschließend abgesammelt. Zur Behandlung wird ausschließlich heißes Wasser und keine Chemikalien verwendet, heißt es von Seiten der Stadt.

Der Erfolg dieser Methode muss abgewartet werden.

Den Besuchern des Badesees wird auch nach Aufhebung der Sperrung geraten, sich in nächster Zeit nicht direkt unter die Bäume zu legen.

Der Eichenprozessionsspinner macht derzeit an mehreren Orten Probleme:

