Zurück in die Zukunft

Mit dem Stück „Das Verlegenheitskind“ kehrt der Theaterverein Türkheim zu seinen schauspielerischen Wurzeln zurück und blickt gleichzeitig voller Engagement nach vorne. Premiere ist am Freitag im Pfarrheim

Von Thessy Glonner

„Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist leer“, gesteht Josef Manzl, seit sechs Jahren Vorsitzender des Theatervereins Türkheim, der heuer sein 40-jähriges Jubiläum begeht. Schmunzelnd fügt Manzl jedoch gleich hinzu, dass es zum Glück nicht ganz so schlimm sei, weil er ja seine „Flüsterin“ habe.

Dabei wirft er einen dankbaren Blick zur zweiten Vorsitzenden Edith Harzenetter, die der Türkheimer Bühne schon seit fast 30 Jahren als hervorragende Schauspielerin treu ist. „Flüsterin“ deshalb, weil sie diesmal zwar nicht spielt, dennoch in einer äußerst wichtigen Rolle, nämlich als Souffleuse agiert.

Die Vereinsmitglieder machen sich und dem Publikum zum Jubiläum ein Spezialgeschenk, denn bei dem heiteren Dreiakter, der in diesem Jahr zur Aufführung kommt, handelt es sich um „Das Verlegenheitskind“ von Franz Streicher, das vor exakt 40 Jahren schon einmal vom Theaterverein Türkheim präsentiert wurde.

Damals hatten die Akteure auch nicht viel mehr Zeit zum Üben als die heutige Truppe, weil die Idee, einen Verein zu gründen, erst im Juni 1979 in geselliger Runde am Stammtisch der Wirtschaft „Stern“ geboren wurde. Bei der Wahl ihres ersten Stückes waren sich alle einig, nachdem sie flugs gemeinsam nach München fuhren, um dort „Das Verlegenheitskind“ in Augenschein zu nehmen.

„Dieses und kein anderes“, stand fest. Für die Spielleitung konnte Peter Aidan, der auch lange Jahre als Pater in Türkheim beschäftigt war, gewonnen werden.

Die Anzeichen, dass das Stück wie damals ein voller Erfolg wird, stehen günstig, denn mag es vor der Premiere auch noch so wuselig zugehen: Renate Weimann, die kurzfristig die Spielleitung übernommen hat, scheint die Ruhe in Person, äußerlich jedenfalls. Schließlich sollte zunächst ihr Mann Harald Regie führen.

Nachdem der für die Rolle des Severin Hirzberger ursprünglich geplante Kandidat jedoch ausfiel, besann sich Harald Weimann auf seine schauspielerischen Fähigkeiten und sprang ein.

Auch Josef Manzl musste flexibel sein und übernahm souverän die Hauptrolle des Dominik Quastl, nachdem der erste Bewerber für diese Figur wegen Krankheit absagen musste. Dass Manzl und Weimann Schauspieler aus Leidenschaft sind, kommt bereits bei der Probe zum „Verlegenheitskind“ fantastisch rüber.

Nachdem der schlitzohrige Domink seinem Freund Severin verraten hat, dass er aus Zeiten vor seiner Ehe eine Tochter habe, von der er aber erst jetzt seiner Frau erzählt hat, geht der Stress so richtig los. Das späte „Geständnis“ soll allein dazu dienen, monatlich 50 Euro für die Wirtshausbesuche der beiden Spezl locker zu machen, doch Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Nach der Idee von Harald Weimann haben Bühnenbauer Ernst Gehring und Bühnenmaler Markus Wachter eine urige Kulisse erschaffen, vor der auch die seit Jahren erfolgreich spielenden Vereinsmitglieder Iris Stiefvatter, Annette Djekanovic, Elvira Knopp, Wolfgang Wilhelm, Alexandra Cavegn, Daniel Knopp, Yvonne Schmidt und Saskia Seitz, ihre hervorragenden Talente wieder voll zur Geltung bringen werden.

Auf zahlreiche erinnerungswürdige Ereignisse kann der Verein zurückblicken. Auf so herrliche Stücke wie „Alois, wo warst du heute Nacht?“, „Die Jungfrauen vom Brunnenhof“ und „St. Pauli in St. Peter“, damals unter Vorstandschaft von Hubert Rindle.

Zum zehnjährigen Bestehen wurde „Lenz, wo bleibst du denn“ unter Leitung von Josef Knoll mit dem Theaterchor und Dirigent Franz Eimannsberger präsentiert.

1982 glänzten die Darsteller mit dem historischen Spiel über Herzog Maximilian Philipp und im vergangenen Jahr mit „Burghotel Schlosshof“ unter Regie von Manfred Maier.

Dass sich zu all den unvergesslichen Events auch „Das Verlegenheitskind“ von 2019 gesellen möge, das ist dem Theaterverein Türkheim zur Premiere am Freitag, 11. Oktober um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim zu wünschen.

Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr. Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr. Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr. Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr.

