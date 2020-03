vor 34 Min.

Zuwachs bei ausländischen Arbeitnehmern

Immer mehr Migranten sind sozialversicherungspflichtig angestellt. Das bietet Chancen für die Wirtschaft.

In den vergangenen Jahren ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Allgäu kontinuierlich gewachsen. Waren im Jahr 2015 etwa 251.000 Frauen und Männer in der Region beschäftigt, nahm ihre Zahl bis 2019 auf fast 278.000 Beschäftigte zu, die einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgingen. Allein von 2018 auf 2019 wuchs die Beschäftigung um knapp 6000 Arbeitskräfte. Damit lag der Zuwachs in diesem Zeitraum bei 2,2 Prozent.

Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichnete in den letzten Jahren die Beschäftigung von Ausländern. Während das Plus bei deutschen Arbeitnehmern zuletzt bei 1,3 Prozent lag, erreichte die Zunahme bei den ausländischen Mitbürgern im Jahresvergleich 2018 auf 2019 insgesamt 8,3 Prozent. Im Juni 2019 gingen im Allgäu mehr als 38.000 ausländische Mitarbeiter einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Ein ähnliches Ergebnis bringt der Fünfjahresvergleich zum Vorschein: Zwischen 2015 und 2019 stieg die Zahl der beitragspflichtig beschäftigten deutschen Mitarbeiter um sechs Prozent. Im selben Zeitraum erhöhte sich die Zahl bei beschäftigten Ausländern um 46 Prozent.

Viele Branchen in der Region sind auf die Migranten angewiesen

Für viele Branchen ist die Tätigkeit ausländischer Mitarbeiter erforderlich, um die Aufträge abarbeiten zu können. So arbeiteten im Juni 2019 insgesamt 10.500 ausländische Kräfte im verarbeitenden Gewerbe. Im Gastgewerbe waren knapp 6300 ausländische Frauen und Männer tätig, im Baugewerbe 4000 Mitarbeiter, im Handel 3600 Menschen. Im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiteten 2900 Personen sozialversicherungspflichtig.

Der überwiegende Teil der ausländischen Mitarbeiter verfügt über die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates. Aber der Anteil aus sogenannten Drittstaaten ist gewachsen. Zuletzt waren im Juni 2019 annähernd 16.000 Kräfte aus jener Gruppe im Allgäu tätig.

Den Löwenanteil der Beschäftigten aus Drittstaaten stellten türkische Staatsangehörige mit mehr als 5000 Personen. Die Zahl der Arbeitskräfte aus den Westbalkanstaaten – etwa aus dem Kosovo , aus Bosnien-Herzegowina , Albanien und Serbien – hat auf etwa 4000 Personen zugelegt. Ausländer aus osteuropäischen Nicht-EU-Staaten, zum Beispiel aus Russland und der Ukraine , arbeiteten ebenfalls vermehrt bei Allgäuer Betrieben. Insgesamt waren das im Juni letzten Jahres gut 950 Personen.

Qualifizierte Kräfte sind sehr gesucht

Bereits seit mehreren Jahren suchen Betriebe vor allem qualifizierte Kräfte. Vorrangig wird seit geraumer Zeit das inländische, sogenannte Erwerbspersonenpotenzial, das etwa ältere und langzeitarbeitslose Menschen einschließt, auf dem Arbeitsmarkt gewonnen. Hochrechnungen zeigen, dass in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden als junge Menschen ins Berufsleben neu starten. Daher reicht das inländische Erwerbspersonenpotenzial nicht aus, um entstehende Lücken zu schließen. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsge-setz, das am 1. März in Kraft tritt, wird Personen aus Drittstaaten die Aufnahme einer Beschäftigung ermöglicht.

Damit wird es Menschen aus Staaten außerhalb der EU erleichtert, in Deutschland zu arbeiten. In der Vergangenheit erhielten in der Regel lediglich Akademiker ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsaufnahme. Um auf Grundlage der neuen Regelung arbeiten zu können, muss der Bewerber einen Arbeitsplatz in Deutschland vorweisen und über einen anerkannten Berufsabschluss verfügen. Zusätzlich sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich.

Die Gleichwertigkeit des ausländischen Berufsabschlusses bei Ausbildungsberufen wird vor der Einreise nach Deutschland durch die zuständige Anerkennungsstelle festgestellt. Wird ein ausländischer Berufsabschluss nur in Teilen anerkannt, ist dennoch eine Einreise möglich, sofern eine Qualifizierung absolviert wird, um zu einer Vollanerkennung des Berufsabschlusses zu gelangen.

Bei der Arbeitsagentur gibt es eine zentrale Servicestelle

Um ausländische Fachkräfte im Vorfeld zu unterstützten, hat die Bundesagentur für Arbeit eine zentrale Servicestelle für Berufsanerkennung eingerichtet. Sie wird in dem komplexen System der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland eine Lotsenfunktion übernehmen. Dies soll vor allem Fachkräften helfen, die im Ausland befinden und am Anfang ihrer Arbeitssuche in Deutschland stehen.

Bei der praktischen Umsetzung vor Ort spielen die örtlichen Ausländerbehörden und künftig die „Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften“ der bayerischen Staatsregierung eine entscheidende Rolle. Die Ausländerbehörden sind für die Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels im Pass zuständig, der eine Arbeitsaufnahme erlaubt.

Das gesetzte Ziel von bundesweit 25.000 ausländischen Fachkräften pro Jahr gilt als ambitioniert und wird zu Beginn eine gewisse Anlaufzeit benötigen. (mz)

