vor 6 Min.

Zwei Autos gehen in Flammen auf

Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbränden binnen kurzer Zeit auf der A 96 und auf der Staatsstraße 2025.

Von Markus Heinrich

Zwei Autos gingen am gleichen Tag zunächst in Rauch und dann in Flammen auf, darunter ein PS-starker Wagen der Luxusklasse. Dieser Audi geriet am Samstagmittag auf der A96 bei Mindelheim in Brand. Nach Angaben der Polizei bemerkte der 27-jährige Fahrer auf Höhe der Ausfahrt Mindelheim, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er steuerte seinen Wagen auf den Seitenstreifen und hielt dort an. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten den Wagen noch verlassen, bevor er in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Nach Schätzung der Autobahnmeisterei Mindelheim kommt dazu noch ein Schaden von etwa 2000 Euro an der Autobahn.

Die Feuerwehr Mindelheim löschte den Brand. Der rechte Fahrbahnstreifen war dazu für etwa eine Stunde in Richtung Lindau gesperrt. Die Polizei stellte zudem fest, dass der ausländische Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dazu hätte er seine ausländische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Der 29-jährige Beifahrer und Bruder des Fahrers erhielt ebenfalls eine Anzeige aufgrund der „Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“, wie es heißt.

Polizei stellt Auto sicher

Kurze Zeit später, am Samstagnachmittag, geriet dann ein Auto auf der Staatsstraße 2025 zwischen Tussenhausen und Türkheim in Brand. Der 32 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens hatte rechtzeitig angehalten, als er die Rauchentwicklung bemerkte. Ein anderer Autofahrer hatte das beobachtet und setzte einen Notruf ab. Als die Tussenhausener Feuerwehr an der Einsatzstelle ankam, brannte der Wagen bereits. Die 17 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Auto brannte aus. Den Schaden an dem Renault beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Während der Löscharbeiten und zur Bergung des Fahrzeuges war die Staatsstraße gesperrt. Das Auto wurde zur Klärung der Brandursache von der Polizei sichergestellt.

Themen folgen