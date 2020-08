vor 24 Min.

Zwei Brüder und eine große Idee: Karriere auf zwei Kontinenten

Plus Wie die Niederhubers auf zwei Kontinenten Karriere machten: Sie legten die Grundsteine für die Mindelheimer Zeitung und die Steubenville Germania Press.

Die Idee, eine eigene Zeitung herauszugeben, hatte sie beseelt. Jakob Niederhuber erfüllte sich den Traum im Jahr 1881 in Mindelheim, Joseph Niederhuber einige Jahre später in den Vereinigten Staaten. Die beiden Söhne des Obsthändlers Franz Xaver Niederhuber und seiner Frau Creszenz hatten die gleiche Idee. Nur mit einem Unterschied: Der eine baute sich eine Existenz in Mindelheim auf, der andere versuchte sein Glück im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Im Jahr 1885 kam Joseph Niederhuber als 25-Jähriger in den USA an. Er ließ sich im Bundesstaat Ohio nieder, wo viele Landsleute lebten. Die deutschstämmigen Einwohner begriff Josef Niederhuber als Chance: Er gab eine eigene Zeitung heraus und gründete die Steubenville Germania Press. Vermutlich hatte er schon Erfahrungen im Druckgewerbe in Mindelheim gesammelt. Vielleicht beim älteren Jakob Niederhuber. Warum sich ihre Wege trennten? Die Frage lässt viele Spekulationen zu. Vielleicht erkannten die beiden, dass die Mindelheimer Neuesten Nachrichten nicht genügend für zwei Männer einbrachten.

Vier bedruckte Blätter ergaben damals in Mindelheim eine Zeitung

Anfangs bestand die Zeitung aus vier einfach bedruckten Blättern. Die Neuesten Nachrichten erschienen dreimal pro Woche und kosteten im Abonnement drei Mark im Jahr. Jakob Niederhuber war Herausgeber, Redakteur, Setzer und Drucker zugleich. Mit dem bereits bestehenden Mindelheimer Anzeigeblatt hatte er eine harte Konkurrenz. Auch der vier Jahre jüngere Joseph Niederhuber musste sich in den Vereinigten Staaten behaupten: Denn in Ohio gab es seit 1806 den eingesessenen Herald Star. Dazu kam die täglich erscheinende Steubenville Gazette, die führende demokratische Zeitung in der Region. Niederhuber brachte die Steubenville Germania nur einmal in der Woche heraus.

Die Germania Press in Steubenville (Ohio): Bei den Niederhubers in den USA wurde die deutschsprachige Zeitung und zeitweise der italienische Telegraphio Marconi gedruckt.

Die Druckerei stand in der North Court Street, gegenüber des Gerichtsgebäudes. Für zusätzliche Einnahmen sorgte der Druck des Telegraphio Marconi, einer italienischen Zeitung, die ebenfalls einmal in der Woche erschien. Steubenville, benannt nach einem preußischen General, war damals ein aufstrebender Ort. Dort gab es Kohleminen und eine Stahlproduktion. Als Rohstoffe waren Ton und Torf genauso wie Öl- und Gasfelder vorhanden. Der Aufschwung der Stadt am Ohio River zog viele Handwerksbetriebe an. Dazu gehörte auch die Druckerei von Josef Niederhuber.

Ein „Souvenir Book“, also eine Art Imagebroschüre, die der deutsche Einwanderer für die Wirtschaftskammer um 1911 herstellte, gibt einen kleinen Einblick in die Arbeit des Mindelheimers. Niederhuber warb: „Jede Fotografie, die hier gezeigt wird, wurde bei uns gedruckt. Wir würden es sehr schätzen, wenn Sie uns die Möglichkeit geben, den besten Druck zu einem moderaten Preis, in den meisten Fällen zu einem besser Preis als ähnliche Arbeiten, anzubieten.“ Die Steubenville Germania Press habe ihren Ruf mit schneller Erledigung und Qualität aufgebaut. Wörtlich hieß es in der Imagebroschüre: „Wir nutzen das beste Material und verbinden die Eigenschaften von zwei Kontinenten: Amerikanische Fertigkeiten und deutsche Sorgfalt für unsere Produktion.“ Am Ende wurde noch angemerkt: „Wir beschäftigen keine Rechtsanwälte. Wir machen keine Versprechen, die wir nicht halten können. Stattdessen kümmern wir uns persönlich um jeden Auftrag - ob klein oder groß – damit jeder Kunde zufrieden ist.“

In Setzkästen befanden sich die Lettern aus Blei. Aus ihnen entstanden Worte, Sätze und schließlich eine ganze Zeitung.

Auch andere Bayern hatten mit Journalismus Erfolg in den USA

Es gab noch andere Bayern, die damals im Journalismus in den Staaten erfolgreich waren. Etwa Jakob Uhl und Anna Behr aus Würzburg. Sie kauften 1846 die New Yorker Staatszeitung, die mit ihnen als Herausgeber zur deutschsprachigen Zeitung Nummer eins wurde.

Die meisten Bayern, die es damals nach Übersee zog, waren Handwerker und Arbeiter. Viele fanden einen ersten Job bei Landsleuten. Viele hielten lange Kontakt mit der alten Heimat – auch Josef Niederhuber. Bekannt ist, dass er 1924 für einen Besuch nach Mindelheim zurückkehrte. Von seiner Überfahrt ist eine Broschüre der S.S. Columbus erhalten, einem schnellen Passagierschiff der North German Lloyd New York. Angebote und Ausstattung des Schiffs erinnern an die Titanic.

Joseph Niederhuber konnte seinen Bruder Jakob, der Franziska Wölfle aus Mindelheim geheiratet hatte, übrigens nicht mehr in die Arme schließen: Er war bereits 1917 gestorben. Die Druckerei in Mindelheim führte nach dem Ersten Weltkrieg Hans Högel weiter. Er hatte Auguste Niederhuber geheiratet, die Tochter von Jakob Niederhuber. Högel war bereits seit 1909 im Betrieb und arbeitete zunächst als Faktor in der Druckerei. Weitere Erfahrungen sammelte Högel, der ursprünglich aus Scheppach im Landkreis Günzburg stammte, in der Akzidenzdruckerei und der Zeitungsredaktion.

Der Mann von Auguste Niederhuber, Hans Högel, kaufte 1927 das Anwesen für die Mindelheimer Neuesten Nachrichten.

So ging es mit der Familie von Joseph Niederhuber weiter

Joseph Niederhuber starb 1943 – mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Germania Press war schon lange aufgegeben worden. Vermutlich hatten seine Kinder noch einige Zeit die Druckerei fortgeführt. Zu den Nachkommen von Joseph Niederhuber gehört John Edward Niederhuber. Mit dem Verlagsgewerbe hat er nichts am Hut: Als hochrangiger Wissenschaftler leitete er ein Institut der US-Gesundheitsbehörde, das sich mit der Erforschung von Krebserkrankungen befasst.

