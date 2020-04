06.04.2020

Zwei Drittel fasten nicht

27 Prozent verzichten auf Alkohol und/oder Süßes

„Verzichten Sie in der Fastenzeit?“ wollten wir von Ihnen in unserer jüngsten Online-Umfrage unter mindelheimer-zeitung.de/lokales wissen. Knapp 280 Menschen haben sich beteiligt – und ihre Antwort ist eindeutig: Fast zwei Drittel (65,1 Prozent) gaben an, in der Fastenzeit auf nichts zu verzichten. 27,3 Prozent verzichten in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern auf Süßes und/oder Alkohol. 7,6 Prozent der Nutzer hatten eigentlich vor zu fasten, haben es dann aber nicht durchgehalten. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

