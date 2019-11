15:22 Uhr

Zwei Feuer in Bad Wörishofer Parkhäusern

In der Tiefgarage des Parkhauses Kurpromenade in Bad Wörishofen brannten zwei Autos aus.

Mehrere Feuerwehren verhindern im Parkhaus Kurpromenade bei einem Brand in Bad Wörishofen Schlimmeres. Doch es war nicht der einzige Einsatz binnen kurzer Zeit.

Von Markus Heinrich

Großalarm in den frühen Morgenstunden: In der Tiefgarage des Parkhauses Kurpromenade in Bad Wörishofen standen nach Auskunft der Feuerwehr zwei Autos in Flammen. Das Feuer wurde gegen 6 Uhr entdeckt. Doch bereits zuvor versetzte eine Brandmeldung die Retter in Alarmbereitschaft, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt. Gegen 5.45 Uhr ging der erste Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Demnach kam es zu einem Brand auf dem Dach des Parkhauses in der Nähe eines Hotels in der Fidel-Kreuzer-Straße von Bad Wörishofen, nur rund 500 Meter vom Parkhaus Kurpromenade an der Ecke Hauptstraße/Bürgermeister-Stöckle-Straße entfernt. "Die anrückende Feuerwehr konnte vor Ort allerdings keinen Brandherd feststellen", teilt ein Polizeisprecher mit.

Später zeigte sich, dass es dort sehr wohl gebrannt hatte. Denn nach dem Großeinsatz am Parkhaus Kurpromenade, der gegen 6 Uhr ausgelöst wurde, überprüften die Sicherheitskräfte das Parkhaus an der Fidel-Kreuzer-Straße erneut. Dabei zeigte sich, dass jemand auf dem Dach des Gebäudes einen Papierstapel angezündet hatte. Sachschaden entstand dabei keiner. Ganz im Gegensatz zum Parkhaus Kurpromenade.

Die Feuerwehren aus Bad Wörishofen, Dirlewang, Stockheim und Dorschhausen rückten dort an, um Schlimmeres zu verhindern. Die Feuerwehr Wiedergeltingen schaffte einen Großlüfter herbei. Das sechsstöckige Parkhaus ist das größte in der Kneippstadt, mit weit über 200 Stellplätzen, und liegt inmitten von dichter Bebauung an der Fußgängerzone.

Brand in Bad Wörishofen: Sperrung für zwei Stunden

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Erst gegen 8.30 Uhr war der Einsatz beendet. Bis dahin war die Bürgermeister-Stöckle-Straße, die unmittelbar an dem Parkhaus vorbeiführt, für den Verkehr gesperrt. Es ist eine der Hauptdurchgangsstraßen für den Verkehr aus Richtung Mindelheim.

Zwei Autos in der Tiefgarage brannten völlig aus. Sie standen auf benachbarten Parkplätzen, berichtet Bad Wörishofens Feuerwehrkommandant Peter Eichler. Ein dritter Wagen sei durch das Feuer stark beschädigt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen der Polizei auf etwa 55.000 Euro. Ob noch weitere Fahrzeuge durch die starke Rauchentwicklung im gesamten Parkhaus beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Es hätten sich beim Ausbruch des Feuers keine Menschen in dem Parkhaus befunden, berichtet die Polizei.

Nun beginnt die Suche nach der Brandursache in Bad Wörishofen

Warum die Fahrzeuge in Brand gerieten, sei derzeit unklar. Das Parkhaus kann derzeit nicht genutzt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Wie vor Ort zu erfahren war, soll nun ein Gutachter das weitere Vorgehen in Sachen Gebäudenutzung klären.

Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass die beiden Brände in einem Zusammenhang stehen. Aber auch diese Frage sei nun Teil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Memmingen übernommen wurden.

