13:46 Uhr

Zwei Fußgänger bei Unfall in Mindelheim schwer verletzt

Seine Nachlässigkeit hat ein 23-jähriger Autofahrer am Montag teuer bezahlen müssen.

Mit schweren Verletzungen mussten zwei Männer nach einem Unfall in Mindelheim in Krankenhaus gebracht werden.

Von Ulf Lippmann

Bei einem Unfall in der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim sind am Dienstagabend zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei hat ein 19 Jahre alter Autofahrer bei der Bahnunterführung zwei Fußgänger übersehen, die gerade auf dem Überweg die Straße queren wollten.

Ein Opfer wurde gestreift, der andere Mann voll erfasst

Ein 32-Jähriger wurde vom Unfallfahrzeug nur gestreift, ein 21 Jahre alter Mann dagegen voll erfasst. Ein Verletzter wurde ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht, der andere in die Unfallklinik nach Murnau.

