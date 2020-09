08:15 Uhr

Zwei Mindelheimer Powerfrauen sagen Servus

Plus Lehrer und Schüler an der Mittelschule Mindelheim bedanken sich bei Konrektorin und Schulsekretärin.

Von Andreas Zündt

Es ist ein außergewöhnliches Schuljahr, das da an der Mittelschule Mindelheim vor wenigen Tagen begonnen hat – und das liegt ausnahmsweise nicht nur an Corona. Nein, die Lehreinrichtung muss künftig auch auf reichlich Frauenpower verzichten. Mit Antonie Wilhelm und Elfriede Röthinger gehen gleich zwei Urgesteine in den Ruhestand – oder wie es Bürgermeister Stephan Winter formulierte: in eine neue Lebensphase.

Antonie Wilhelm leitete und lenkte für zwei Jahrzehnte das Schulsekretariat. Doch nicht nur das: Sie war über all die Zeit auch die gute Seele des Hauses. „Mit dem Vorzimmer besetzten Sie eine überaus wichtige Funktion: Für Schüler, Lehrer, Eltern und die Vertreter der Stadt stellten Sie stets die erste Anlaufstelle dar“, so Winter. Zur Erleichterung von Schulleiterin Simone Frischholz: „Du hast dich jedem herzlich zugewandt und durch deine große Umsicht in schwierigen Situationen oft im Vorfeld viel Dampf rausgenommen“, dankte sie.

In Mindelheim die eigene Berufung gefunden

Auch Elfriede Röthinger war eine ebenso geschätzte wie engagierte Kollegin im Lehrerkollegium. 1979 kam sie als Lehramtsanwärterin an die damalige Hauptschule Mindelheim – und fand hier ihre sprichwörtliche Berufung. Nicht nur ihr unermüdlicher fachlicher Einsatz zum Wohl der Schule, sei es in Fragen der Schulverwaltung, als langjährige Klassenleiterin der Praxisklasse oder ab 2004 in ihrer Funktion als Konrektorin, stellte eine Bereicherung dar; auch als Mensch, humorvoll, offen und direkt, wird sie eine Lücke im Schulalltag hinterlassen. Entsprechend emotional gestaltete sich der Abschied in der Schulaula, zu dessen Anlass neben Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß und Gabriele Sießmeir vom Förderverein auch Alt-Rektor Andreas Herb einige Worte sprach. „Diese zwei Damen haben den Laden geschmissen, damit wir Schulleiter arbeiten können“, brachte er die Leistung Röthingers und Wilhelms auf den Punkt.

So bedankten sich die Schüler bei den beiden Frauen

Worte fehlten schlussendlich seiner Nachfolgerin Simone Frischholz, welche bei ihrer Würdigung mit den Tränen kämpfte – diesen Kampf aber letztlich verlor. Ein bewegender Moment, der von den Anwesenden mit viel Applaus honoriert wurde.

Die Schüler bedankten sich durch ihre jeweiligen Klassensprecher ebenfalls für die gute Zeit und und wünschten den beiden Ruheständlerinnen für die Zukunft alles Gute. Und da die Mittelschule bekanntermaßen eine musikalische Schule ist, durfte auch ein gesungener Gruß nicht fehlen: Für diesen sorgte neben dem Lehrerchor auch Schülersprecher Christos Georgiadis, der den beiden Scheidenden den Song „Photograph“ von Ed Sheeran widmete. Zweifellos ein schönerer Abschied, als der für diesen Zeitpunkt angesetzte Sirenenchor...

