vor 56 Min.

Zwei Schlingener bei der größten Rockband der Welt

Jochen Honold und Jochen Ried aus Schlingen machen gemeinsam in ihrer Band „Schwere Geburt“ Rockmusik. Jetzt erfüllte sich bei „Rockin’ 1000“ ein Traum.

Von Alf Geiger

Klar, wer schon mal auf einem Rockkonzert war, der kennt dieses sehnsüchtige Gefühl beim Blick zur Bühne, wo die großen Stars in die Tasten und Saiten greifen oder auf die Trommeln hauen. So ging es Jochen Honold und seinem Freund und Nachbarn Jochen Ried, beide aus Schlingen, schon oft, wenn sie in einem Stadion ihren musikalischen Vorbildern und Heroes zujubelten.

Da mal selber oben stehen, selber auf einer großen Bühne – davon träumten sie, vielleicht. Dass es wirklich einmal so weit kommen würde, daran hätten die Hobby-Musiker aber niemals ernsthaft geglaubt. Doch der Traum wurde Wirklichkeit – die beiden Schlingener Musiker standen beim Konzert „Rockin’ 1000“ auf der Bühne der Frankfurter Commerzbank-Arena. Genauer gesagt waren es sogar 1002 Musikerinnen und Musiker aus 48 Ländern, die sich hier zu einem Projekt getroffen hatten, das es in dieser Form in Deutschland so noch nicht gegeben hatte: Weltrekord zudem. Und genauer gesagt war das Stadion die Bühne, denn Platz für so viele Musiker bietet keine Bühne.

Wenn Jochen Honold davon erzählt, dann springt die Begeisterung förmlich aus ihm heraus: „Wahnsinn, einmalig, Gänsehaut pur“ – die Superlative quellen nur so aus ihm heraus, wenn er von diesem einmaligen Ausflug in die Welt der Rockstars erzählt.

Die beiden Schlingener meldeten sich einfach bei "Rockin' 1000" an

Die Idee zu „Rockin’ 1000“ entstand im italienischen Cesena, wo sich einige Freunde in den Kopf gesetzt hatten, die Band „Foo Fighters“ zu einem Konzert an die Adriaküste zu locken. Initiator Fabio und ein paar Freunde hatten dazu die (verrückte) Idee, mit annähernd 1000 Musikern das Fighters-Lied „Learn to Fly“ zu spielen. Gesagt, getan – und das entsprechende Video an die Band geschickt. Da konnten die Foo Fighters dann ja gar nicht mehr anders, als nach Cesena zu kommen und aufzutreten. Das Video übrigens wurde bis heute bei Youtube fast 50 Millionen Mal angeschaut. „Rockin' 1000“ gab es seither wiederholt – und nun erstmals in Deutschland.

Irgendwann im Winter kam Jochen Ried, den sowieso alle nur „Knocke“ nennen, mit der Idee zu seinen Bandmitgliedern und Nachbarn von „Schwere Geburt“, doch an diesem Mega-Event teilzunehmen. Sänger Jochen Honold war gleich begeistert, der Rest zögerte etwas. Die beiden Kumpels zögerten aber nicht und meldeten sich auf der Homepage an – doch man wurde dort nicht einfach so genommen, sondern man wurde schon ausgewählt.

Ein Band-Video wurde eingeschickt – und dann kamen auch prompt die Zusagen. Die tatsächliche Vorbereitung ging dann über Wochen und Monate, von einer ersten Playlist bis hin zu den endgültigen Arrangements der insgesamt 18 Songs ging es Schritt für Schritt, immer näher zum Tag der Veranstaltung. Die beiden Schlingener hatten sich eifrig vorbereitet, doch als sie in aller Herrgottsfrühe um 4 Uhr nach Frankfurt aufbrachen, wuchs die Nervosität dann doch.

Bei "Rockin' 1000" hören 16.000 Musikfans die Musiker aus Schlingen

Die Ungewissheit war auch entsprechend groß, auch wenn beide inzwischen doch schon ein paar Jahre Bühnenerfahrung bei „Schwere Geburt“ mitbringen. Aber mit 1000 anderen Musikern? In einem Stadion, in dem 16.000 Fans sitzen, die immerhin 25 Euro Eintritt dafür geblecht hatten? Das ist dann doch eine ganz andere Nummer, dachten beide. Und sie sollten sich auch nicht täuschen ...

Zwei Tage lang wurde stundenlang geprobt, bis ins kleinste Detail. Jeder Ton, jeder Anschlag, jeder Takt musste punktgenau sitzen. Auch das war eine Erfahrung, die für die Hobbymusiker völlig neu war: „Das war so anstrengend, wir waren abends total platt“, sagt Jochen Honold. Und dann am Sonntag, der Tag des großen Auftritts, stand erst einmal die Generalprobe an, im noch leeren Stadion – aber immerhin.

Um 16 Uhr dann trafen sich alle Teilnehmer direkt hinter dem Stadioneingang, um 20 Uhr marschierten alle auf die Bühne – und diesen Moment werden die beiden Freunde ganz sicher nie mehr vergessen: Das Stadion proppenvoll, vor ihnen 16.000 begeisterte Rockfans. Jochen Honold war bei den Leadsängern eingeteilt, Jochen „Knocke“ Ried bei den Gitarristen. Und alle zuckten zusammen, wenn die 350 Schlagzeuger loslegten.

Vielleicht sind beim nächsten Mal auch die übrigen Bandmitglieder von "Schwere Geburt" dabei

Alles klappte nahezu perfekt, das Konzert war ein Mega-Erfolg, die Fans begeistert, der Applaus wollte nicht enden. Die Songs – vom AC/DC-Klassiker Highway to Hell bis zu „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen – waren sorgfältig ausgesucht und das Publikum dankte es mit Begeisterung. Mitten drin standen Jochen Honold und Jochen Ried – mit Gänsehaut!

„Einmalig“, sagt Jochen Honold immer wieder, wenn er sich an diesen Tag, an dieses Wochenende, an dieses Erlebnis erinnert. Einmalig? Nun ja, sollte es vielleicht wieder einmal ein ähnliches Projekt geben, vielleicht werden dann auch alle sieben Bandmitglieder von „Schwere Geburt“ dabei sein. Und natürlich alle musikalischen Familienmitglieder gleich mir. Denn eins ist klar: Wer einmal bei „Rockin’ 1000“ dabei war, der kriegt davon nicht genug.

