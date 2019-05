15.05.2019

Zwei Straßenschilder von einem Täter beschädigt

Nach dem Krammarkt muss die Gemeinde Türkheim jetzt zwei beschädigte Verkehrsschilder ersetzen. Ein Unbekannter hat die Schilder angefahren und beschädigt.





Gleich zwei Warnschilder sind nach dem Frühlingskrammarkt beschädigt worden – da in beiden Fällen die Schäden identisch sind, geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den selben Verursacher handelt. Die Sperrschilder waren aufgestellt worden, um den Veranstaltungsbereich abzusichern. Eine der beschädigten Absperrungen stand in der Wörishofer Straße an der Einmündung Hochstraße, die zweite in der Grabenstraße Ecke Oberjägerstraße. Beide Sperrbalken wurden laut Polizei an der Stange angefahren und dadurch verbogen. Entdeckt wurde der Schaden am Dienstag.

Zeugenaufruf Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der 08247/96800.