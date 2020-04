Zwei Unternehmer, eine Idee: Helfen in der Corona-Krise

Plus Wie Christian Schreiber und Michael Holmer eine Möglichkeit ausheckten, um ältere und bedürftige Menschen in den Wertachtal-Gemeinden unterstützen zu können.

Die Firma von Christian Schreiber im Bereich Sanitär-Heizung-Klima hat neun Angestellte, Michael Holmer vom Türkheimer Rewe-Markt beschäftigt 24 Mitarbeiter. Beide sind Türkheimer, und beide Geschäftsleiter hatten eine Idee, „bei mir am Samstag auf der Couch“, wie Christian Schreiber sagte.

Die Türkheimer wollten in der Corona-Krise gemeinsam etwas auf die Beine stellen

Die Überlegung war, ob man zusammen etwas auf die Beine stellen könne in der derzeitigen Situation, die besonders kritisch sei für diejenigen, die aus Alters- und Gesundheitsgründen oder auch, weil sie unter Quarantäne gestellt sind, nicht mehr unter Menschen gehen dürften, nicht mal zum Einkaufen.

Rewe-Marktleiter Michael Holmer hätte solchen Kunden gerne die Möglichkeit angeboten, ihnen die Lebensmittel ins Haus zu liefern. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiter hätte er jedoch kaum jemanden für Telefon, Organisation und Fahrt freistellen können. Christian Schreiber hingegen sei jeden Tag im Büro anwesend und könne Anrufe entgegennehmen. Da er und seine Mitarbeiter derzeit alles, was aufschiebbar sei, stornierten und alle Aufträge bei älteren Leuten ausgesetzt seien, hätte er die nötige Zeit.

So war eine Kooperation zweier sehr unterschiedlicher Unternehmen entstanden, die seit zwei Wochen erfolgreich läuft: Wer nicht selbst einkaufen gehen könne, gibt seine Bestellung für Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs telefonisch durch. Die Einkaufsliste werde dem Rewe-Markt übermittelt, die Mitarbeiter packten die Sachen mit der Rechnung zusammen und dann würde ausgefahren. Das übernehmen ehrenamtlich Michael Schreiber und ein Fahrer.

Vor der Wohnungstür des Kunden würden die Einkäufe in dessen eigenen Korb umgepackt, alles natürlich unter Beachtung der geforderten Hygiene- und Abstandsregeln. Dieser Service werde gut angenommen und sei für die Kunden „definitiv“ (Michael Holmer) kostenlos und solle so lange bestehen bleiben, wie es die Krise notwendig mache.

Es wird nicht nur nach Türkheim geliefert, sondern auch in die umliegenden Orte wie Berg, Amberg, Wiedergeltingen, Irsingen und Rammingen. Manche Menschen hätten noch Hemmungen, dieses Hilfsangebot zu nutzen und anzurufen. Andere wären sehr froh. „Zwei Personen sind dabei, die derzeit in Quarantäne sind und überhaupt nicht raus dürfen“, sagte Michael Holmer.

Viele Türkheimer haben auch in der Corona-Krise Bedenken, Fremden die Tür aufzumachen

Er betonte, dass es gerade für ältere Menschen wichtig sei, zwei seriöse Unternehmen als Ansprechpartner für Lieferungen nach Hause zu haben. Viele von ihnen hätten Ängste, bei Fremden ihre Tür aufzumachen. Hier könnten sie dann sicher sein, es immer mit der gleichen Person zu tun zu haben.

Lesen Sie dazu auch: Türkheim rückt in der Corona-Krise zusammen

Auch für diejenigen, die persönlich zum Einkaufen kommen, gäbe es zusätzlich zu den üblichen Schutzmaßnahmen wie beispielsweise Abstands-Kennzeichnungen auf dem Boden jetzt eine weitere Neuerung im Rewe-Markt: ein Luftreinigungs-System der Firma „Hyla“ im Verkaufsraum. Es sorge spürbar für frische Luft vor der Metzgereitheke und an den Kassen. Rewe-Mitarbeiterin Manuela Waldheim erläutert: in einer Art Wasserstaubsauger werde die Raumluft angesaugt, durchs Wasser des Geräts gezogen und wieder nach draußen abgegeben.

Durch ein beigegebenes Desinfektionsmittel, das als Aerosol in die gereinigte Luft mitgegeben werde, könne so die Konzentration von Viren und Bakterien und auch die Feinstaubbelastung in der Luft verringert werden.

Die zwei Geräte, eines hinter den Kassen und eines vor der Metzgereitheke würden der Sicherheit und auch dem Wohlbefinden von Mitarbeitern und Kunden dienen. Ansonsten verzichte der Rewe-Markt in Türkheim auf Security-Personal, vertraue auf einen persönlichen und familiären Umgang miteinander.

Unter der Telefon-Nummer 08245/904557 können Bestellungen für Waren aus dem Rewe-Markt Türkheim aufgegeben werden. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr. Die Auslieferung erfolgt dann nach Absprache.

Lesen Sie auch: Corona-Virus: So hilft sich das Unterallgäu - helfen Sie mit!