00:32 Uhr

Zwei Vereine feiern drei Tage lang Geburtstag

Der TSV Stetten und die Veteranen-Soldaten-Kameradschaft haben gemeinsam ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt

Von Sandra Baumberger

Gleich zwei Vereine feiern an diesem Wochenende in Stetten Geburtstag: Die Veteranen-Soldaten-Kameradschaft blickt auf 100 Jahre zurück, der TSV Stetten wurde 1948 gegründet und hätte deshalb schon im vergangenen Jahr Grund zum Feiern gehabt. Weil die Sportler 2017 aber bereits das Stetten-Turnier ausgerichtet haben, war ihnen die Planungszeit für das Jubiläumsjahr zu knapp, erklärt der Vorsitzende des TSV, Jochen Unglert. Und so entstand dann eben die Idee, mit der Veteranen-Soldaten-Kameradschaft zusammen zu feiern und gemeinsam ein umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Das Fest beginnt am Freitag, 9. August, um 20 Uhr in der Ritterhalle in Stetten. Dort sind verschiedene Mottobars aufgebaut, am Plattenteller steht DJ K-Paul White.

Am Samstag, 10. August, feiert der TSV seinen runden Geburtstag ab 13 Uhr mit einem Elfmeterturnier am Sportplatz. Um 17 Uhr steht dann das Jubiläumsspiel Greggenhofen versus Stetten auf dem Programm. Bei Greggenhofen handelt es sich allerdings nicht um einen eigenen Ort, sondern um eine Stettener Siedlung östlich des Auerbachs. Die Zuschauer erwartet also ein echtes Lokal-Derby, zu dem voraussichtlich auch einige Vereinslegenden auf dem Platz auflaufen. Die Gewinner und die des Elfmeterturnier können sich dann ab 20 Uhr beim Festabend des TSV in der Ritterhalle ausgiebig feiern lassen. Ab 21 Uhr stehen dort die Musiker von „Blech-Bries’n“ auf der Bühne und sorgen für Stimmung.

Am Sonntag, 11. August, treffen sich dann um 9.15 Uhr die Fahnenabordnungen zum Kirchenzug, der von der Genossenschaftsbank zur Ritterhalle führt. Dort beginnt um 9.30 Uhr der Festgottesdienst, den der Musikverein Stetten musikalisch gestaltet. Um 10.30 Uhr findet der Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Veteranen-Soldaten-Kameradschaft Stetten statt, anschließend werden Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Themen Folgen