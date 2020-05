vor 3 Min.

Zwei Verletzte bei Brand in Wohnhaus

In einem Mehrparteienhaus in Bad Wörishofens Gartenstadt ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Großeinsatz in Bad Wörishofens Gartenstadt, wo in einem Mehrparteienhaus am ein Feuer ausbrach. Der Schaden ist enorm. Die Kripo ermittelt

Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Wörishofen am späten Sonntagabend ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Am Sonntagabend kam es kurz nach 20 Uhr in einem Neun-Parteien-Haus in Bad Wörishofen zu einem Zimmerbrand. Im Erdgeschoß des Hauses am Hagenmahd im Stadtteil Gartenstadt brach den Angaben zufolge ein Feuer aus und zerstörte die gesamte Wohnung.

Die Feuerwehren Bad Wörishofen, Türkheim und Mindelheim brachten den Brand mit vereinten Kräften von rund 70 Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle. Durch den Rauch wurden jedoch auch die restlichen Wohnungen in dem Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, berichtete die Polizei am Montag.

Vor Ort waren am Sonntagabend auch neun Rettungsfahrzeuge mit rund 20 Rettungskräften. Zwei Menschen zogen sich bei dem Brand leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Memmingen übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. (m.he, mz)

