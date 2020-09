vor 17 Min.

Zwei „Zugereiste“ mit Wurzeln in Türkheim

Plus Diamantene Hochzeit: Ingrid und Bernd Kühnel aus Türkheim sind seit 60 Jahren verheiratet.

Von Reinhard Stegen

Dass der Weg Ingrid und Bernd Kühnel einmal nach Türkheim führen würde, hätten sie wohl nie geträumt. Dazu lag ihr Geburtsort Neustadt in Sachsen, wo sie auch aufwuchsen, vom Unterallgäu zu weit entfernt. Doch nun feiern sie hier ihre Diamantene Hochzeit und blicken auf ein bewegtes gemeinsames Leben zurück.

Schon als Teenager waren Ingrid und Bernd Kühnel unzertrennlich

Bereits im sehr jugendlichen Alter von 13 und 14 Jahren waren die beiden unzertrennlich befreundet. Ingrid imponierte vor allem sein Talent auf dem Fußballplatz, wo ihn die Mannschaftskameraden mit Spitznamen Puskas – in Anspielung auf den legendären Ungarischen Spieler Ferenc Puskas – riefen.

Ansonsten hätte das Leben einen in der frühen Nachkriegs-DDR üblichen Verlauf nehmen können, hätte Bernds Vater nicht damals bereits eine Anstellung in Gilching – also im Westen jenseits des Eisernen Vorhangs – gefunden und hätte Bernd - mit zwar gutem Schulabschlusszeugnis – nicht den Dienst in der Nationalen Volksarmee verweigert, weil er einfach keine Waffe in die Hand nehmen wollte.

Für eine angestrebte Ausbildungsstelle in einer Papierfabrik erklärte man ihn in der Folge ungeeignet. Und so hielt ihn nichts mehr in der den „realen Sozialismus“ probenden DDR.

So einfach die Seiten wechseln, ging aber schon in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre nicht mehr. Über das trotz Teilung noch durchlässige Berlin gelangte er in dessen Westteil und von hier mit dem Flugzeug in den Westen zu seinem Vater in Gilching.

Ingrid, die bei der Bahn gelernt hatte, folgte ihm, wagte die „Republikflucht“ trotz des Risikos entdeckt zu werden mit dem Zug. In Gilching erwarteten die beiden sehr bescheidene Verhältnisse. Eine für 50 D-Mark gemietete Holzbaracke wurde zum Zuhause.

Nach Abschluss seiner kaufmännischen Ausbildung fand Bernd eine feste Stelle, und dann wurde Ingrid schwanger. Das war für beide Anlass, ihre bereits Jahre währende Liebesbeziehung zu legalisieren. Am 26. August 1960 schlossen sie den „Bund fürs Leben“.

Insgesamt zwei Töchter und ein Sohn komplettierten schließlich die glückliche Familie. Inzwischen freuen sich die Kühnels zusätzlich über fünf Enkel und auch bereits zwei Urenkel.

Daneben blieb Bernd geschäftlich umtriebig und erwies sich beim Erschließen weiterer Einnahmequellen für das Familieneinkommen kreativ. Nach Feierabend betätigte er sich als Getränkelieferant. Alles fing an mit einem Pkw-Anhänger und 40 Kisten Bier – bis er diese erste Brauereilieferung verkauft hatte, waren sechs Wochen vergangen, erinnert er sich heute noch schmunzelnd.

Doch diese Zeit des Wirtschaftswunders war günstig auch für seinen Nebenerwerb, günstig dafür war auch, dass er weiter im Verein Fußball spielte. Schnell nahm die Zahl der Kunden zu, und schon bald machte sich die Familie Kühnel mit einem Getränkemarkt in Seefeld /Hechendorf selbstständig. Die Eröffnung weiterer Getränkemärkte im Fünfseenland folgte; das Geschäft brummte und boomte. Allerdings wollte keines der Kinder die Nachfolge antreten, und so entschlossen sich die Kühnels vor gut zehn Jahren, alles zu verkaufen.

Im neuen Domizil im Edelweißweg in Türkheim sind Ingrid und Bernd Kühnel glücklich

Über ihre inzwischen in Türkheim verheiratete Tochter fanden sie dann ihr neues Domizil im Edelweißweg, und fühlten sich auf Anhieb in der neuen Umgebung wohl. Integrationsprobleme habe es für sie als „Zugereiste“ in Bayern nie gegeben, erklären sie beide trotz ihrer auch über die Jahre erhaltenen gebliebenen unverkennbar sächsischen Sprachfärbung.

Obwohl sie also von Anfang an auch mental in Bayern angekommen sind, haben sie den Kontakt zu ihrer alten Neustädter Heimat nie abreißen lassen. Mit acht Schulkameraden haben sie sich jährlich getroffen. Ihren Ruhestand und die damit verbundene Zeit ohne Verpflichtungen genießen Ingrid und Bernd im Kreis ihrer großen Familie.

Besonders stolz sind sie auf ihre Enkelin Sonja Lux, die Karriere im Frauenfußball beim FC Bayern München macht (MZ berichtete). Mit Tochter und Schwiegersohn sind sie gerade erst von ihrer Hochzeitsreise aus Istrien zurückgekehrt – der Diamantenen selbstverständlich, die sie dank früher Eheschließung im beinahe jugendlichen Alter unter 80 feiern können.