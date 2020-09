vor 50 Min.

Zwei neue Gesichter im Seelsorge-Team der Mindelheimer Pfarreiengemeinschaft

Plus In der Pfarrkirche St. Stephan werden am Sonntag die neue Gemeindereferentin und der neue Kaplan offiziell begrüßt. Mindelheim ist nicht ihre erste Station.

Von Franz Issing

Das Seelsorge-Team der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim ist wieder komplett. Für Kaplan Dominic Ehehalt, der in die Augsburger Pfarrei „Herz Jesu“ wechselte, zog Kaplan Simon Fleischmann in das Pfarrhaus ein. Statt Pastoralassistentin Dorothee Schindler, die neue Aufgaben bei der Betriebsseelsorge Memmingen-Kempten übernahm unterstützt jetzt die 26-jährige Lisa Kiesel Dekan Andreas Straub. Der hieß seine neuen Mitarbeiter herzlich willkommen. Kaplan Fleischmann und Lisa Kiesel stellen sich am Sonntag, 6. September, um 10.30 Uhr während eines festlichen Gottesdienstes in St. Stephan den Gläubigen vor.

Fleischmann wurde 2018 im Augsburger Dom zum Priester geweiht

Kaplan Simon Fleischmann wurde am 30. April 1985 in Berlin geboren. Im Alter von drei Jahren zog er mit seinen Eltern nach Pfaffenhofen/Ilm um, wo er auch zur Schule ging und danach in einem Kfz-Betrieb eine Lehre als Mechatroniker absolvierte. Während seiner Ausbildung rief ihn der Herr in seinen Weinberg. Der junge Handwerker trat 2010 in das Spätberufenen-Seminar Waldram in Wolfratshausen ein, holte dort sein Abitur nach und studierte dann in Augsburg und Erfurt Theologie. Am 24. Juni 2018 hat ihn Bischof Konrad Zdarsa im Augsburger Dom zum Priester geweiht.

Wertvolle Erfahrungen in der Seelsorge machte Kaplan Fleischmann in der Pfarreiengemeinschaft Dillingen bei dem früheren Mindelheimer Stadtpfarrer Wolfgang Schneck. Der neue Kaplan hat viele Hobbys. Am liebsten geht er in seiner Freizeit wandern oder trifft sich mit Freunden. Groß ist auch das Aufgabenfeld des jungen Theologen. Er unterrichtet unter anderem in Religion an der Grundschule Mindelheim, betreut die Ministranten, macht Krankenbesuche und bereitet Kinder auf die Erstkommunion vor. Man sieht ihm an, dass er sich sehr auf seine neue Aufgabe freut.

Religions-Pädagogin Kiesel vielfältig in Mindelheim und Umgebung beschäftigt

Dies gilt auch für Lisa Kiesel, die aus Ofterschwang im Oberallgäu stammt und in Mindelheim eine zweijährige Ausbildung zur Gemeindereferentin absolviert. Kiesel ist studierte Religions-Pädagogin und absolvierte ein Master-Studium in Bamberg. In der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim ist sie für Firmvorbereitung, die Kinder- und Familien-Pastorale zuständig. Zudem gibt sie Religionsunterricht in der Grundschule Kammlach und in der Mittelschule Mindelheim.

