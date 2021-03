12:00 Uhr

Zweijähriger will im Haushalt helfen und löst Brand aus

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Wohnungsbrand in Rammingen ausrücken.

Er hatte es ja nur gut gemeint: Als er seiner Mama im Haushalt helfen wollte, hat ein zweieinhalbjähriger Bub in Rammingen einen Brand ausgelöst.

Laut Polizei hatte das Kind in einem unbeobachteten Moment am Dienstagmorgen den Backofen und alle Herdplatten angeschaltet. Die Kochutensilien, die auf dem Herd standen, gerieten in Brand und erst jetzt bemerkte die Mutter die starke Rauchentwicklung. Sie konnte rechtzeitig ihren Sohn aus dem Zimmer holen und ihren ihren Ehemann und ein rechtzeitig warnen.

Die Familie konnte sich vor dem Feuer in Sicherheit bringen

Alle Familienmitglieder konnten so das Haus schnell verlassen. Die mit 30 Einsatzkräften eingesetzten Feuerwehren aus Rammingen, Türkheim und Bad Wörishofen brachten den Zimmerbrand dann sehr schnell unter Kontrolle. Nach dem Lüften des Hauses konnte die Familie dort wieder einziehen. Der Sachschaden am Inventar wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

