Zweite Bluttat im ehemaligen Kurheim: Frau stirbt nach Messerstichen

In diesem ehemaligen Kurhotel in Bad Wörishofen wurde eine Frau umgebracht. Das Gebäude dient mittlerweile als Arbeiterwohnheim.

Plus In Bad Wörishofen hat sich eine Bluttat in einer Arbeiterunterkunft ereignet. Bereits 2018 wurde dort ein Mensch brutal umgebracht. Polizei nimmt Verdächtigen fest.

Von Markus Heinrich

In einer Arbeiterunterkunft in Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Sonntag eine Frau durch Messerstiche getötet. Es ist nicht die erste Bluttat in dem Gebäude. In dem ehemaligen Kurheim wurde im September 2018 schon einmal ein Mensch brutal umgebracht. "Ich erwarte, dass die Stadt jetzt handelt", sagt eine Nachbarin.

Mehrere Streifenwagen, ein Fahrzeug der Spurensicherung und zahlreiche Polizisten umlagerten noch am Sonntagvormittag das ehemalige Kurheim Raffler in Bad Wörishofen. Gegen 1 Uhr nachts wurde in dem Gebäude eine 35 Jahre alte Frau umgebracht.

Bluttat in Bad Wörishofen: Die Polizei nimmt 27-jährigen Tatverdächtigen fest

Nach dem derzeitigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde die Frau Opfer eines Messerangriffs. Die Polizei nahm noch in der gleichen Nacht einen 27-Jahre alten Bekannten der Frau vorläufig fest. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig. Derzeit laufen umfangreiche Durchsuchungs- und Spurensicherungsmaßnahmen. Neben Beamten der Memminger Kriminalpolizei befindet sich unter anderem eine Rechtsmedizinerin des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Ulm am Tatort. Zwei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Memmingen waren ebenfalls am Tatort. Ein Polizeihubschrauber war gegen 10 Uhr ebenfalls im Einsatz über Bad Wörishofen. Die Piloten fertigten Luftaufnahmen vom Tatort an, wie aus Polizeikreisen zu hören war.

Im September 2018 wurde in dem ehemaligen Kurheim in Bad Wörishofen ein 46-Jähriger getötet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wird der 27-jährige Tatverdächtige am morgigen Montag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Es geht darum, ob der 27-Jährige bis auf Weiteres in Haft muss. „Zudem wird der Leichnam obduziert werden“, teilen Kripo Memmingen und Staatsanwaltschaft Memmingen mit. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen der Tat nennt die Polizei derzeit nicht. Dies habe ermittlungstaktische Gründe. Über 17.000 Menschen leben derzeit in der Kneipp-Kurstadt Bad Wörishofen. 118 Hotels und Kurbetriebe kümmern sich normalerweise um über 150.000 Gäste pro Jahr. Derzeit allerdings nicht, die Hotels dürfen im Corona-Lockdown für Touristen nicht öffnen.

Es ist bereits die zweite Bluttat in dem ehemaligen Kurheim in Bad Wörishofen, das mittlerweile als Arbeiterwohnheim dient. Im September 2018 ereignete sich dort eines der grausamsten Verbrechen, das die Öffentlichkeit in Bad Wörishofen in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Am Ende eines Gewaltexzesses war ein 46 Jahre alter Mann tot.

"Das ist wirklich schlimm", sagt eine Nachbarin, die dort schon lange wohnt. Ihren Namen will sie nicht gedruckt sehen. "Dafür ist das hier zu krass." In dem ehemaligen Kurheim habe es mehrfach schon Probleme gegeben, berichtet sie. Schon vor dem tödlichen Gewaltexzess im Herbst 2018 sei eine Frau sei auf der Straße vor dem Gebäude verprügelt worden. Ihr Mann habe das selbst gesehen. "Alkohol ist da ein Problem", hat die Nachbarin beobachtet. "Ich erwarte, dass die Stadt jetzt handelt", sagt die Frau. "Das ist hier immerhin ein Kurgebiet."

