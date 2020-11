14:00 Uhr

Zwölfjährige Wörishoferin ist heute bei "Ninja Warrior Kids" zu sehen

Plus 1200 Kinder wollten bei der ersten Staffel von Ninja Warrior Kids mitmachen. Florentine Metz aus Bad Wörishofen hat es geschafft. Dafür nahm die Zwölfjährige eine harte Vorbereitung auf sich.

Von Markus Heinrich

Um Ninja zu werden, muss man weder Geheimzirkeln beitreten noch Kampfkünste aus längst vergangenen Zeiten studieren – manchmal reicht schon ein Bewerbungsvideo. So hat es Florentine Metz aus Bad Wörishofen gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie auf die ganz große Showbühne gelangte. „Ninja Warrior“ heißt das dann, Ninja Warrior Kids im Fall von Florentine Metz, denn sie ist erst 12 Jahre alt – aber topfit. Das muss sie auch sein, denn bei der Fernsehshow mit Ursprung in Japan geht es ans Eingemachte.

Fünfsprung, Stammrutsche, Cargonetz, schwebende Tritte, Radsprung mit Seil, Einraster – so nennen sich die Hindernisse, die auf dem Weg zum Sieg überwunden werden müssen. Erstmals durften auch Kinder ran. Wohl dem, der da ein bisschen mehr Kraft und Ausdauer hat, als der Durchschnitt.

Für Florentine Metz war klar, dass sie das schaffen kann. Eislaufen, Turnen oder die Faschingsgarde der Kneippilonia Bad Wörishofen sind die Hobbys der 12-Jährigen. „Ninja“-Fan ist sie schon lange. „Ich habe die Wettkämpfe der Erwachsenen schon seit Langem mit großem Interesse verfolgt“, sagt sie. „Als ich Anfang dieses Jahres gehört habe, dass es dieses Jahr auch eine Ausgabe für Kinder geben wird, war klar: Ich will mich bewerben.“ Sportskanone Florentine verfasste eine Bewerbung und drehte dazu ein passendes Video. Das hat geklappt. Die junge Bad Wörishoferin durfte zum Video-Interview antreten und anschließend zum Casting mit dem Fernsehsender RTL. Am Ende hatte die 12-Jährige die erste große Hürde genommen: die Zusage für die Show in Köln.

Vor der Kamera ging es dann zur Sache. Bei Ninja Warrior Kids sind auch gewagte Luftnummern nötig. Bild: Markus Hertrich/TV Now

Allerdings wurde es dann knifflig. Die Vorbereitung in der Corona- Zeit mit geschlossenen Kletter- und „Ninja“-Hallen stellte eine kleine Hürde für die Bad Wörishofer Athletin dar. „Mein Papa hat mir dann im Keller einen Trainingsparcours gebaut, an dem ich Hangeln, Griffkraft und Balance üben konnte“, sagt sie. Außerdem hatte Metz das Glück, mit Basti Gilg und Toni Mitrugno zwei Ninja-Sportler aus Buchloe und Mindelheim kennenzulernen. Die beiden Jungs unterstützten Florentine bei der Vorbereitung.

Für die Dreharbeiten fuhr die junge Wörishoferin nach Köln

Wer sehen will, wie sich die junge Wörishoferin am Ende geschlagen hat, sollte am heutigen Freitag, 13. November, den Fernseher einschalten. Um 19 Uhr geht es bei RTL los, laut Papa Robert Metz ist Florentine als zweite Athletin zu sehen.

Die Dreharbeiten fanden bereits in den Pfingstferien in den Kölner MMC Studios statt. „Die Tage in Köln bei RTL waren ein tolles Erlebnis. Interviews, der Kontakt zu den anderen Teilnehmern, die sich alle gegenseitig unterstützen und die Atmosphäre waren schon was ganz Besonderes“, berichtet Florentine. Die Läufe wurden wie bei den Erwachsenen von den Moderatoren Jan Köppen und Frank Buschmann moderiert.

Am Ziel: Florentine Metz hat es als eine der wenigen Kinder aus 1200 Bewerbern in die Fernsehshow geschafft. Bild: Markus Hertrich/TV Now

Nach Angaben von RTL gab es mehr als 1200 Bewerber für die Show. Nur 64 durften dann tatsächlich mitmachen, eine davon war Florentine Metz.

Dem sogenannten Ninja Sport ist Florentine seit den Dreharbeiten übrigens treu geblieben. Mittlerweile trainiert sie Bouldern und Klettern in der Kletterei in Kaufering, besucht Ninja-Hallen in Kirchheim oder Erlangen, trainiert Zuhause im Keller oder mit ihren neuen Bekannten Toni und Basti. „Vielleicht errichtet ja die Stadt Bad Wörishofen ein Outdoor-Klettergerüst für die vielen Kletterbegeisterten in einem der Parks, das wäre ein Traum“, sagt die 12-Jährige. Schon jetzt steht für sie fest, dass sie auch im nächsten Jahr bei Ninja Warrior dabei sein will. Und was wäre da besser, als ein Trainingsrevier vor der Haustür?

Lesen Sie auch:

Themen folgen