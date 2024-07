Nächste Sperrung im Bereich der A96 bei Bad Wörishofen steht bevor

Der neue Tunnel für Radler kurz vor der A96-Auffahrt Bad Wörishofen ist fertig. Fünf Wochen lang war dort voll gesperrt. Die Arbeiten gehen weiter, es wird erneut gesperrt.

Zuletzt war Geduld gefragt, wenn man von Bad Wörishofen aus auf die A96 fahren wollte. Die Zufahrt von dieser Seite über die viel befahrene Staatsstraße 2015 aus Richtung Kaufbeuren war seit dem 21. Mai gesperrt. Auch nach Türkheim kam nur, wer einen Umweg über den Kreisverkehr beim Skyline Park nahm. Zwischenzeitlich kann man die Auffahrt wieder nutzen, denn der neue Radwegetunnel ist nun eingebaut. Doch die Baustelle ist noch in vollem Gange - und die nächste Sperrung schon sicher.

Mit der Baustelle behebt das Staatliche Bauamt in Kempten eine Engstelle, die regelmäßig für Verdruss sorgt, seit es die neue Auffahrt gibt. Die Rechtsabbiegerspur auf die Autobahn in Richtung München wird verlängert. An der Ampel auf der Autobahnbrücke kam es regelmäßig zu Autoschlangen, die kürzer sein könnten, wenn die Abbiegespur länger wäre. Nun werde der "Verkehrsfluss sowie die Verkehrssicherheit deutlich verbessert werden", heißt es dazu. Das Stauaufkommen werde reduziert. Die Ampelanlage an der Anschlussstelle Bad Wörishofen wurde im September 2016 installiert. Sie sollte die gefährlichen Rückstaus auf die A96 auflösen. Schnell häuften sich die Klagen der Verkehrsteilnehmer, denn nun stauten sich die Autos eben auf der St2015 in Richtung Bad Wörishofen oder Türkheim.

Erst ein Jahr später erreichte der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke eine Verbesserung, weil er eine Untersuchung der Ampelphasen durchsetzte. Dabei habe man festgestellt, dass die eingebauten Kontaktschleifen nicht einwandfrei funktionierten, teilte Stracke damals mit.

Nach dem Tunnelbau geht es jetzt um eine längere Auffahrt für die A96 in Richtung München

Für Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es künftig einen neuen Tunnel, der unter der Staatsstraße 2015 hindurchführt. Der Lückenschluss soll eine durchgehende Ost-West-Radverbindung herstellen. Der Tunnel ergänzt den Geh- und Radweg entlang der Mindelheimer Straße. Federführend ist hier der Markt Türkheim, das Staatliche Bauamt in Kempten unterstützt fachlich. Für die Bauarbeiten war die Zufahrt auf der Bad Wörishofer Seite zuletzt für fünf Wochen gesperrt. Aus Richtung Türkheim war die Auffahrt auf die Autobahn weiterhin möglich.

Das Projekt wird in insgesamt vier Bauphasen umgesetzt. Die Sperrung war Phase eins. In Bauphase zwei geht es nun um die Verlängerung des Rechtsabbiegerstreifens auf die A96. In dieser Zeit kann der Verkehr schon wieder fließen, allerdings mit Einschränkungen, weil die Fahrbahn verschmälert wird. In der letzten Bauphase wird dann asphaltiert. Das werde voraussichtlich Anfang Juli passieren. Dafür werde die Anschlussstelle Bad Wörishofen südlich der Brücke erneut für vermutlich fünf Tage voll gesperrt. Insgesamt werden die Umbauarbeiten bis voraussichtlich Mitte Juli andauern.

