A96: Kohlbergtunnel nach Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt

Qualm im Kohlbergtunnel hat dazu geführt, dass die Polizei den Kohlbergtunnel der A96 am Dienstagnachmittag teilweise gesperrt hat.

Was genau passiert ist, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Fest stehe, dass kurz nach Kohlbergtunnel in Fahrtrichtung Lindau ein Bus mit einer Panne steht, hieß es gegen 16 Uhr. Aus dem Fahrzeug sei Rauch gedrungen, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der Rauch sei in den Tunnel gezogen. Dieser wurde deshalb gegen 15.40 Uhr vorsichtshalber in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Feuerwehren waren im Einsatz und kühlten den Bus ab. Alle Personen hätten das Fahrzeug verlassen können. Die Einsatzzentrale der Polizei teilte später mit, dass der Tunnel gegen 16.10 Uhr wieder freigegeben wurde. Ursache für den Vorfall sei ein technischer Defekt an dem Bus gewesen.