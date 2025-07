A96: BMW mit auffälligen Heckleuchten darf nicht mehr weiterfahren

Am Samstagnachmittag bemerkte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Memmingen auf der A96 in Richtung München auf Höhe Kammlach einen 3er-BMW mit auffälligen Heckleuchten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-jährige Fahrer und Besitzer des Fahrzeugs seine Heckleuchten mithilfe einer speziellen Folie getönt hat – das ist allerdings nicht erlaubt, wie es weiter im Polizeibericht heißt, weshalb die Betriebserlaubnis erlosch. Der 20-Jährige musste sein Auto stehen lassen. Der Vorfall wird laut Polizei an die zuständige Kfz-Zulassungsstelle gemeldet, zudem erwartet den Mann auch ein Bußgeldverfahren im unteren dreistelligen Bereich. (mz)

Zahlen, Daten, Infos: Das ist die A96

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.