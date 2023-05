Sperrungen und Staus ab 15. Mai: Großbaustelle auf der A96

Zwischen Mindelheim und Erkheim wird die A96 saniert. Wer auf der Autobahn fährt, muss wegen der Baustelle mit Sperrungen und Behinderungen rechnen.

Wer auf der A96 zwischen Mindelheim und Memmingen unterwegs ist, muss sich in den nächsten Monaten auf erhebliche Behinderungen einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Mindelheim wird die Fahrbahndecke saniert - und das hat Auswirkungen, wie die Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Los gehen die Arbeiten am Montag, 15. Mai. Sie ziehen sich voraussichtlich bis Ende Oktober, wie es in der Mitteilung heißt. Geplant sind Instandhaltungen an der Fahrbahndecke, den Entwässerungseinrichtungen und den Leitplanken. Aufwendige Arbeiten seien an den Betonfahrbahnplatten des Kohlbergtunnels erforderlich, der innerhalb des Sanierungsabschnittes liegt, so die Autobahn GmbH.

Vollsperrungen für die Bauarbeiten rund um den A96-Kohlbergtunnel

Für die Fahrbahndeckensanierung vor, in und nach dem Kohlbergtunnel werden Vollsperrungen erforderlich: Deshalb wird der Verkehr umgeleitet werden. Über diese Vollsperrungen will die Autobahn GmbH im Vorfeld separat informieren.

Eine kurze Zeit sollen auch die WC-Anlagen Kammlachtal Süd und bei Kammlachtal Nord komplett gesperrt werden - auch das will die Autobahn GmbH rechtzeitig vorankündigen.

A96: Die Bauarbeiten an der Autobahn beginnen am 15. Mai

Ab dem 15. Mai beginnen die vorbereitenden Arbeiten, dann starten am 22. Mai die Hauptbauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn München. Sie sollen Ende Juli beendet werden. Nach einer kurzen Umbauphase zieht die Baustelle dann um auf die Richtungsfahrbahn Lindau. Das Ende der Sanierungsarbeiten ist derzeit für Ende Oktober 2023 vorgesehen.