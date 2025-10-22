Abgelehnte XXL-Wohnungen: Bad Wörishofens Gewerbegebiet als „Villenviertel“ im Fokus

Wohnen im Gewerbegebiet – dieses Thema erhitzt regelmäßig die Gemüter im Stadtrat. So war es auch diesmal im Bauausschuss. Denn Wohnungen oder gar Wohnhäuser sind im Gewerbegebiet nur ausnahmsweise zulässig, wenn es der Betrieb wirklich erfordert. „Die Größe dieser Wohnung macht mich sprachlos“, sagte Manfred Gittel (FW) zu einem der beiden Vorhaben, um die es diesmal ging. Von Villenviertel mit Gewerbe war in der Sitzung die Rede mit Blick auf das Gewerbegebiet. Deutlich wurde, dass der Stadtrat diesbezüglich künftig auch deutlich strenger vorgehen könnte, als in der Vergangenheit.

Bad Wörishofens Gewerbegebiet besteht längst nicht nur aus Betrieben. „Das sind wunderschöne Einfamilienhäuser entstanden, Pools und Teiche“, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Dr. Doris Hofer. „Das finde ich nicht gut.“ Eine größere Wohnung sollte nun dazukommen. Über das Vorhaben hatte der Bauausschuss schon im September 2025 gesprochen und es damals abgelehnt. Nun kam das Projekt erneut auf den Tisch, nun lag die Wohnung mit 156,73 Quadratmetern gerade im erlaubten Bereich, der sich aus dem Bebauungsplan für das Gebiet ergibt. Das Grundstück solle geteilt werden, die Wohnung zu einer neu zu bauenden Gewerbehalle gehören. Dass beide verbleibenden Grundstücke damit unter die vorgeschriebene Mindestgröße von 1500 Quadratmetern fallen würden, merkte die Verwaltung kritisch an. Dazu wäre eine Ausnahmegenehmigung nötig.

Betriebsleiterwohnungen sind nur ausnahmsweise erlaubt, vereinfacht gesagt dann, wenn es der Betriebsablauf unbedingt erfordert. In diesem Fall wurden Warenanlieferungen außerhalb der Geschäftszeiten angeführt, zudem administrative Tätigkeiten am Standort an Wochenenden und andere Punkte. Manfred Gittel sagte dazu, diese Begründung sei „reine Augenwischerei“. Hier werde „Wohnen in ein Gewerbegebiet verlagert“, wo es deutlich preiswerter ist, als etwa in der Innenstadt. „Ich werde keinem solchen Antrag mehr zustimmen“, sagte Gittel.

Kann der Stadtrat seine Praxis so einfach ändern?

Dritte Bürgermeister Michaela Bahle-Schmid (CSU) dagegen sagte, im Gewerbegebiet sei „das Kraut schon längst ausgeschüttet“, denn dort gibt es bereits eine Vielzahl an Betriebsleiterwohnungen. „Wir können ja nicht einmal so entscheiden und dann so“, sagte sie zur sich abzeichnenden Ablehnung. „In vielen Betrieben sind dort Wohnungen dabei, seit Jahrzehnten schon.“ Gittel wiederum vertrag den Standpunkt, irgendwann „muss man da doch die Bremse ziehen“. Dass dies möglich ist, erläuterte Teresa Haug vom Bauamt. „Grundsätzlich ist es gerichtsfest, wenn eine Kommune ihre Praxis ändert“, sagte sie in der Sitzung am Montagabend. Auch Ottilia Trommer sprach sich für eine strengere Linie aus und nannte das Gewerbegebiet ein Villenviertel mit angegliederten Betrieben. Einstimmig lehnte der Ausschuss das Projekt ab.

Auch die zweite Betriebsleiterwohnung des Abends sorgte für Diskussionen. Ging es zuvor um die Felix-Wankel-Straße, war nun die Gewerbestraße Thema. Ein Betriebsleiterwohnhaus soll dort entstehen, mit Terrasse und Carport, Wohnfläche rund 171 Quadratmeter. Zwei Büros sind vorgesehen, die zum Teil für betriebliche Zwecke genutzt werden sollen. Als Grund wird angeführt, dass Material auch in frühen Morgen- und Abendstunden geliefert würde, dieses lückenlos Frostsicher gelagert werden müsse. Besprechungsräume und Räume für Treffen mit Kunden seien zudem nötig.

Im Bereich der Gewerbestraße wiederum gilt, dass Betriebsleiterwohnungen dem Gewerbe untergeordnet sein müssen. Der Betrieb habe aber weniger Fläche als das Wohnhaus, stellte Melissa Lieb vom Bauamt dar. Auch wenn man die Büros im Haus dem Betrieb zurechne, entstehe nur ein leichtes Plus von 20 Quadratmetern für den Betrieb. Lieb sagt, man könne die Büros aber eigentlich nicht einbeziehen, weil sie klar vom Betriebsgebäude getrennt lägen und zudem keinen eigenen Eingang hätten.

Auch hier ging der Ausschuss nicht mit und lehnte das Vorhaben mit 8:2 Stimmen ab. „Ich finde das weiter ungerecht“, sagte Bahle-Schmid und verwies erneut auf frühere Genehmigungen. Gittel wiederum sagte, man müsse gegensteuern, wenn man erkenne, das etwas in die falsche Richtung läuft. „Das hier ist sogar noch extremer als vorhin“, betonte er.