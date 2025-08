Pfarrei Mindelheim verabschiedet zwei Priester

Dass der Abschied ihnen nicht leichtfiel, blieb auch den vielen Kirchenbesuchern nicht verborgen, die sich zu einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan eingefunden hatten, um Kaplan Jürgen Massinger und Pater Roy Madamana Adieu zu sagen. Kaplan Massinger wechselt zum 1. September in die Pfarrei St. Peter und Paul in Pöttmes, Pater Roy kehrt in seine Heimat Indien zurück.

Auch während der Corona-Pandamie war auf Pater Roy und Kaplan Massinger Verlass

Namens der Pfarreiengemeinschaft (PG) Mindelheim dankte die Pastoralratsvorsitzende Manuela Schlögel den beiden Priestern für ihre Arbeit. Herzliche Dankesworte für seine beiden scheidenden Mitbrüder fand auch Stadtpfarrer Daniel Rietzler. Er würdigte besonders ihre Verlässlichkeit auch während der Corona-Pandemie. Dass Ökumene in Mindelheim gelebt wird, sei auch ein Verdienst von Kaplan Massinger und Pater Roy, fand Kaitia Frey, die Pfarrerin der evangelischen Johannes-Gemeinde. Sichtlich berührt sagten auch viele Messdiener und Kinder der PG Mindelheim den beiden Seelsorgern Adieu.

Die beiden Seelsorger bedankten sich auch bei den Gläubigen

„Mindelheim zu verlassen, fällt mir nicht leicht“, versicherte Pater Roy und bekräftigte: „Ich habe mich hier wie zuhause gefühlt, ihr wart meine Gemeinde, meine zweite Heimat. Es waren für mich sieben Jahre schöner Erlebnisse, bereichernder Begegnungen und wertvoller Erinnerungen“, schwärmte er und dankte besonders Pfarrer Andreas Straub, „mit dem ich sechs schöne Jahre zusammen gearbeitet habe“. „Danke für Ihre Unterstützung“, sagte auch Kaplan Massinger den Gläubigen und besonders den Kindern und Jugendlichen in der PG. Seinem Wunsch entsprechend gestaltete das Vokal-Ensemble „Kapella St. Stephan“ den Dankgottesdienst mit englischer Chormusik.