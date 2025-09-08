Abschluss an der Berufsfachschue für Pflege

Draußen zuckten Blitze über Mindelheim, drinnen jedoch herrschte pure Freude: Im festlich geschmückten Casino der Klinik feierten acht junge Frauen ihren Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege. Für strahlende Gesichter sorgten auch die Leistungen: Emily Bauer aus Mindelheim erreichte mit einem Schnitt von 1,4 das beste Ergebnis im Jahrgang. Klassensprecherin Leonie Schreiner erinnerte an anstrengende, aber auch prägende Ausbildungsjahre. „Wir haben Pflege nicht nur gelernt, wir haben sie gelebt. Und wir haben etwas gefunden, das in keinem Lehrbuch steht: Menschlichkeit.“

