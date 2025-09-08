Icon Menü
Abschlussfeier der Berufsfachschule für Pflege in Mindelheim: Acht Absolventinnen strahlen

Mindelheim

Abschluss an der Berufsfachschue für Pflege

Acht Absolventinnen in Mindelheim feierlich verabschiedet.
Von Ulf Lippmann
    Acht Absolventinnen haben ihren Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege in Mindelheim gemacht.
    Acht Absolventinnen haben ihren Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege in Mindelheim gemacht. Foto: Andy Zündt

    Draußen zuckten Blitze über Mindelheim, drinnen jedoch herrschte pure Freude: Im festlich geschmückten Casino der Klinik feierten acht junge Frauen ihren Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege. Für strahlende Gesichter sorgten auch die Leistungen: Emily Bauer aus Mindelheim erreichte mit einem Schnitt von 1,4 das beste Ergebnis im Jahrgang. Klassensprecherin Leonie Schreiner erinnerte an anstrengende, aber auch prägende Ausbildungsjahre. „Wir haben Pflege nicht nur gelernt, wir haben sie gelebt. Und wir haben etwas gefunden, das in keinem Lehrbuch steht: Menschlichkeit.“

