Nun steht fest, ob der Abwasserpreis wieder sinken muss

Kurz vor Weihnachten 2023 hatte der Stadtrat die Abwassergebühren in Bad Wörishofen auf den höchsten Wert im weiten Umkreis erhöht. Der Ärger in der Bürgerschaft war spürbar, auch Unternehmer meldeten sich zu Wort und beklagten teils enorme Mehrkosten. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates nahm sich der Sache gemeinsam mit der bayerischen Akademie für Verwaltungsmanagement an. Es geht dabei um die Frage, ob die Gebühren wieder sinken müssen. Nun liegt das Ergebnis vor.

