Einblick: Die Halle zwölf ist Grobs Talentschmiede

Vom Elektroniker zum Produktdesigner: In Halle zwölf werden bei der Firma Grob die Nachwuchskräfte ausgebildet. Was hinter den Toren der Halle passiert.

Es braucht Fahrräder, um alle Orte auf dem Firmengelände von Grob gut erreichen zu können. In der Halle zwölf lernen die Auszubildenden der Firma ihre zukünftigen Berufe. Andreas Jedelhauser und Florian Rauch sind bei Grob für sie zuständig. Die beiden Ausbildungsleiter betreuen die Nachwuchskräfte und kümmern sich darum, weiterhin Menschen für eine Ausbildung zu motivieren. In Zeiten von Fachkräftemangel keine leichte Aufgabe.

Florian Rauch leitet die Ausbildung im Bereich Elektrik. Foto: Christian Schneider Photography

"Mir macht am Beruf vor allem der Kontakt mit den jungen Menschen Spaß", sagt Florian Rauch. Er ist bei Grob für die Ausbildungen im Bereich Elektrik zuständig. Dass der Beruf so abwechslungsreich sei, gefällt ihm: Bewerbungsgespräche führen, die Ausbildung planen und auf Messen unterwegs sein. "Es ist motivierend, den Grundstein für die klugen Köpfe von morgen zu legen", sagt Rauch. Aktuell lernen 290 Nachwuchskräfte 14 verschiedene Berufe.

Grob: Ausbildungen in den Bereichen Mechanik und Elektrik

"Wir haben das Ziel, jedes Jahr 100 neue Auszubildende einzustellen", sagt Andreas Jedelhauser. Dafür braucht es heutzutage allerdings viel Aufwand: Gleitzeit in der Ausbildung zu ermöglichen ist ein Beispiel, wie Grob die Ausbildung für junge Menschen attraktiv machen möchte. Zugleich sei es das Ziel, die Auszubildenden nach ihrem Abschluss möglichst im Unternehmen zu halten, sagt Jedelhauser.

Er ist für die Ausbildungen im Bereich Mechanik zuständig. Dazu gehören beispielsweise die Ausbildung zum Industriemechaniker, die Produktionsabläufe organisieren und kontrollieren, oder zum Zerspanungsmechaniker, die Bauteile für Maschinen oder Motoren anfertigen. Die Ausbildungen im Bereich der Elektrik leitet Florian Rauch. Hier lernen die Auszubildenden zum Beispiel elektrische Antriebsgeräte zu installieren und zu justieren.

Andreas Jedelhauser ist bei Grob für die Ausbildung im Bereich Mechanik verantwortlich. Foto: Christian Schneider Photography

Alle Auszubildenden beginnen zunächst in der Halle zwölf. Neben den beiden Ausbildungsleitern betreuen zwölf weitere Ausbilder die jungen Menschen. Im Laufe der Zeit verbringen die Azubis jedoch immer weniger Zeit in der Halle zwölf. Dann sind sie auch in den anderen Hallen unterwegs, um sich in ihrer jeweiligen Fachrichtung fortzubilden.