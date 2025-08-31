Icon Menü
Ärztemangel im Unterallgäu: Wie ein „Kümmerer“ die Gesundheitsversorgung in den Gemeinden retten könnte

Unterallgäu

Ärztemangel im Unterallgäu: Ärztesprecher fordert einen „Kümmerer“

Die Menschen werden älter und fordern mehr medizinische Versorgung, gleichzeitig fehlen Hausärzte. Was ein „Kümmerer“ tun könnte, um dieses Problem zu lösen.
Von Melanie Lippl
    Dr. med. Jan Henrik Sperling ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, Palliativmedizin und Manuelle Medizin und Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Memmingen-Mindelheim. Foto: Amelie Rehklau

    Herr Dr. Sperling, Sie sind Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Memmingen-Mindelheim und betreiben selbst eine Hausarztpraxis in Memmingen. Wie beurteilen Sie die ärztliche Versorgung im Unterallgäu?
    SPERLING: Sie ist hier sicherlich gewährleistet, aber sie bleibt eine große Herausforderung. Wir Hausärzte sind besorgt, wie die Zukunft aussieht. Es sind mehrere Allgemeinmedizinstellen unbesetzt. Mittlerweile haben wir viele Ärzte, die im Ruhestandsalter sind und trotzdem weiterarbeiten. Das ist aber keine Dauerlösung. Glücklicherweise konnten in letzter Zeit ein paar freie Arztsitze wieder besetzt werden, und ein paar Hausarztpraxen, bei denen Ärzte altersbedingt aufhören, haben Nachfolger gefunden. Insgesamt bleibt die Decke der hausärztlichen Versorgung in Memmingen und im Unterallgäu aber dünn.

