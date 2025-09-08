Icon Menü
AfD tritt bei der Stadtratswahl 2026 erstmals in Bad Wörishofen an

Bad Wörishofen

Neue Mitbewerberin für die Stadtratswahl in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen wird bei der Kommunalwahl 2026 die Konkurrenz um die Sitze im Stadtrat noch größer.
Von Markus Heinrich
    Das Rathaus von Bad Wörishofen. Dort hält der Stadtrat seine Sitzungen ab.
    Das Rathaus von Bad Wörishofen. Dort hält der Stadtrat seine Sitzungen ab. Foto: Markus Heinrich

    In Bad Wörishofen rangen zuletzt gleich sieben Parteien und Gruppierungen um die 24 Sitze im Stadtrat. Die Konkurrenz wird bei der Kommunalwahl 2026 sogar noch größer, denn es gibt eine neue Mitbewerberin um die Mandate.

