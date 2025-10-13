Christoph Maier will AfD-Landrat im Unterallgäu werden

Die AfD Unterallgäu hat den Landtagsabgeordneten Christoph Maier als Landratskandidaten für die Kommunalwahl 2016 nominiert. In einer Pressemitteilung, die Montagabend verschickt wurde, heißt es: Christoph Maier, Rechtsanwalt und Abgeordneter im Bayerischen Landtag, wurde einstimmig zum Landratskandidaten der AfD für den Landkreis Unterallgäu gewählt. Die Nominierungsversammlung fand im Mindelheim statt. Dort wurde auch eine Stadtratsliste für Mindelheim aufgestellt. Auch in Bad Wörishofen wird die AfD 2026 erstmals mit einer Stadtratsliste zur Kommunalwahl antreten. Die Kandidaten wurden in einer eigenen Versammlung aufgestellt.

Christoph Maier sitzt seit 2018 für die AfD im bayerischen Landtag. „Zu seinen zentralen Zielen zählen ein sofortiger Bau- und Genehmigungsstopp für Windkraftanlagen im Unterallgäu“, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbandes. Außerdem wolle er die medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessern, jede weitere Zuteilung von Flüchtlingen in den Landkreis stoppen und schlägt vor, „den Flughafen Memmingen als bayerischen Abschiebeflughafen zu etablieren“. (mz)