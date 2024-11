AfD wollte Schloss Mattsies kaufen: Wie geht es nun weiter?

Die Frage, wer neuer Schlossherr oder neue Schlossherrin in Mattsies wird, ist nach wie vor offen – und interessiert auch den Unterallgäuer AfD-Abgeordneten und Kreisrat Franz Schmid. Er hat sich im Rahmen einer parlamentarischen Initiative an die bayerische Staatsregierung gewandt. Im Juli hatte Schmid mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, das marode Schloss in Mattsies für die AfD kaufen und in ein sogenanntens „Patriotisches Zentrum“ verwandeln zu wollen.

