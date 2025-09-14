Icon Menü
Aggressiver 40-Jähriger randaliert nach Hausverbot in Wörishofer Gaststätte

Bad Wörishofen

Polizei nimmt Randalierer fest

Der 40-Jährige wollte ein Hausverbot in einer Gaststätte nicht akzeptieren und wurde aggressiv.
Von Ulf Lippmann
    Die Polizei hat in Bad Wörishofen einen Randalierer festgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat in Bad Wörishofen einen Randalierer festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    In der Nacht auf Samstag kam es in einem Lokal in der Nähe des Wörishofer Bahnhofs zu einer Randale. Laut Polizei wollte ein betrunkener 40-Jähriger ein Hausverbot nicht akzeptieren und schlug ein Fenster ein. Die Polizei traf den Mann kurze Zeit später zu Hause an und erteilte ihm noch einmal ausdrücklich einen Platzverweis. Doch schon wenig später traf die Polizei den Mann schon wieder bei der Gaststätte an. „Da er sich weiterhin uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Den Herrn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs“, heißt es im Polizeibericht. (mz)

