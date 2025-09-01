Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Aggressiver 73-Jähriger beleidigt Passanten und Polizisten in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Mann pöbelt Passanten an und beleidigt Polizisten

In Bad Wörishofen zeigte sich ein 73-Jähriger dermaßen aggressiv, dass er festgenommen wurde.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Herumgepöbelt und Polizisten beleidigt hat ein Mann in Bad Wörishofen. (Archivbild)
    Herumgepöbelt und Polizisten beleidigt hat ein Mann in Bad Wörishofen. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Mit einem ebenso verwirrten wie widerspenstigen Mann hatte es die Polizei am Samstagabend in Bad Wörishofen zu tun. Die Beamten trafen den Mann in der Hildegardstraße an, wo er unbeteiligte Passanten beschimpfte. Auch gegenüber den Polizisten war er uneinsichtig und aggressiv, sodass die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Damit war der 73-Jährige jedoch nicht einverstanden, leistete weiter Widerstand und beleidigte die Beamten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden