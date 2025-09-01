Mann pöbelt Passanten an und beleidigt Polizisten

Mit einem ebenso verwirrten wie widerspenstigen Mann hatte es die Polizei am Samstagabend in Bad Wörishofen zu tun. Die Beamten trafen den Mann in der Hildegardstraße an, wo er unbeteiligte Passanten beschimpfte. Auch gegenüber den Polizisten war er uneinsichtig und aggressiv, sodass die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Damit war der 73-Jährige jedoch nicht einverstanden, leistete weiter Widerstand und beleidigte die Beamten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

