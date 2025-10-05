"Handwerk macht Schule", zieht viele junge Leute an

Icon vergrößern Handwerk macht schule Foto: mcb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Handwerk macht schule Foto: mcb

Bei der Aktion „Wanted Handwerk on tour“ erhielten rund 750 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen sowie der 9. M-Klassen aus dem gesamten Unterallgäu spannende Einblicke in die Welt des Handwerks. In der Mittelschule Mindelheim kamen über 200 Jugendliche aus Mindelheim, Türkheim, Bad Wörishofen und Ettringen zusammen, um sich selbst an Werkstücken zu versuchen und mit Profis ins Gespräch zu kommen. Insgesamt 19 verschiedene Berufe wurden von regionalen Handwerksbetrieben praxisnah vorgestellt – vom Bäcker bis zum Landmaschinenmechatroniker war alles dabei. Initiiert und unterstützt wurde die Aktion von Carmen Rogg (Berufsberatung MS Türkheim), Bernadette Schwegle (Fachoberlehrerin für Berufsorientierung MS Mindelheim), Yvonne Goldstein (Berufsberatung MS Ettringen und Bad Wörishofen), Oliver Kraemer (Berufsberatung MS Mindelheim), Simone Frischholz (Rektorin der MS Mindelheim) und Annette Feiersinger von der Kreishandwerkerschaft (von links). Ziel des Aktionstags war, jungen Menschen die Vielfalt im Handwerk näherzubringen.