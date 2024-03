Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Akute Gefahr: Stadt Bad Wörishofen muss Brücke bei Therme ersetzen

Plus Ein ungeplanter Neubau in der Nähe der Therme Bad Wörishofen kostet eine Menge Geld. Es geht um die Frage, ob das Ausmaß der Brücke Luxus oder angemessen ist.

Von Markus Heinrich

Die Stadt Bad Wörishofen muss eine vergleichsweise kleine Brücke bei der Therme erneuern. Das klingt nicht sehr spektakulär. Als Stadtbaumeister Roland Klier die voraussichtlichen Kosten dafür nannte, kam im Stadtrat aber schnell Bewegung in die Angelegenheit. Von einer "Luxusbrücke" war die Rede, während Klier betonte, man tue nur das Notwendige.

Wer vom Kreisverkehr beim Mercedes-Autohaus und dem Holzmann-Verlag auf die Thermenallee einbiegt, erreicht eine Brücke, wenn das Ziel die Innenstadt und nicht die Therme Bad Wörishofen ist. Von der Brücke aus führt der Weg direkt in den Gärtnerweg. Diese Brücke muss nun ersetzt werden. Ein Fachbüro habe das Bauwerk begutachtet und massive Schäden festgestellt, schilderte Stadtbaumeister Roland Klier. DIe Schäden sind offenbar so groß, dass eine Sanierung der Brücke nicht mehr wirtschaftlich wäre. Die Brücke stelle "eine akute Gefahr" da, betonte Klier. Die Geländer würden im Ernstfall kein Fahrzeug mehr aufhalten. Die Stadt wäre haftbar. Es muss also schnell gehandelt werden.

