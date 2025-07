Alevitische Nacht in Mindelheim vermittelt sommerliche Lebensfreude

Wieder einmal hatte die Alevitische Gemeinde Mindelheim zur „Türkisch Alevitischen Nacht“ geladen. Das Wetter war perfekt, sommerlich warm und trocken und lockte zahlreiche Besucher zu Musik, Tanz und köstlichen Speisen, frisch zubereitet oder selbst gemacht vom Buffet, wo jeder sein Gericht individuell zusammenstellen konnte. Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg oder pritschelten am großen Brunnen am Marienplatz. Ein bisschen Urlaubsgefühl war da schon spürbar und die fröhlichen Melodien der Live-Musiker vermittelten Lebensfreude und Leichtigkeit. Der Mindelheimer Stadtrat Mehmet Yesil erklärte es so: „Das Fest soll das Kulturangebot in Mindelheim bereichern und Toleranz und Miteinander fördern.“ Und am Marienplatz trafen nicht nur türkisch-alevitische Kultur und Unterallgäuer Mentalität aufeinander, sondern da war auch eine Gruppe brasilianischer Frauen mit Kindern, eine Frau aus Pakistan mit ihrem Sohn und eine Gruppe aus Griechenland. Ein multikulturelles Fest, das wieder einmal gezeigt hat, dass es gar nicht schwer ist, zusammen zu feiern und zu genießen und gemeinsam einen unvergesslichen Tag voller Freude, Gemeinschaft und kultureller Entdeckungen zu erleben.

Zahlreiche Ständen boten leckere Gerichte, da war für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: Ulla Gutmann

Dieses Pärchen ließ es sich schmecken. Ob würziges Fleisch, oder Süßspeisen, für jeden Geschmack gab es bei diesem Fest etwas zum genießen. Foto: Ulla Gutmann

Eine fröhliche Gruppe aus Griechenland mischte sich unter die Besuchermenge und genoss den warmen Sommerabend mit Musik und Tanz. Foto: Ulla Gutmann